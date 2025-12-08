助理費修法釀藍營茶壺風暴 黃國昌喊排審前停下來聽各方意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，事後釀成國民黨內茶壺風暴。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團的態度立場很清楚，公款公用原則沒有退縮空間，然而目前只有看到一個版本，或許應該停下來多聽各方意見，避免遭指是為個案脫罪的修法。

有鑑於多位民代捲入助理費爭議，國民黨立委陳玉珍提出相關修法，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，包含陳玉珍及參與連署的27名國民黨立委成為輿論眾矢之的，傳出有黨籍立委不滿修法幫助特定人解套，明年所有縣市長都得被迫扛後座力。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對助理費修法釀成藍營茶壺風暴，黃國昌受訪時表示，全國正副議長聯誼會先前拜會立法院，民眾黨團就有清楚表明態度跟立場，助理費過去產生很多爭議，而在很多司法個案當中，也經常出現初一十五月亮不一樣，有必要將其法制化規範清楚。

不過，黃國昌也說，現在只有看到一個版本，未來要進行排審作業以前，或許應該先停下來廣聽社會大眾、助理工會的意見，避免讓推動制度化的修法淪為侵害助理權益，甚至貶低成為了個案脫罪的修法，絕對不是一開始想要解決的問題跟目標。

媒體詢問，國民黨立委提出「衛星廣播電視法」修正草案，增訂駁回申請的行政處分經過撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，一旦修法通過效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，外界也因此將其稱為「中天條款」，詢問民眾黨團是否支持此項修法。

黃國昌表示，行政處分如果遭到法院撤銷，回復受損權益就是原理原則，不管是否修法原則都是如此。至於是要回復原狀還是改以金錢賠償，則要端視客觀情勢是否可能回復原狀，「有時候因為時間經過、客觀情勢變遷，而使得回復原狀不可能，此時在損害賠償法治，就會另外用金錢賠償，填補沒有辦法回復原狀造成的損失。」

黃國昌說明，民眾黨團也有提出廣電法修法版本，主張衛星廣播業者電視業者的股權、財務結構與政府補助公開透明，這些修法都是朝向公開透明的方向，希望藉此強化公眾監督的力量，也是本次修法非常重要的特色。