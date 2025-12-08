賴瑞隆兒涉霸凌完成和解 對手林岱樺、邱議瑩、許智傑相繼發聲

正在爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因8歲兒子在校與女同學發生衝突，引發校園霸凌爭議。賴瑞隆今天指出，對方家長願意接受道歉，雙方已有共識；對於是否參選到底，他說現階段會以家人為優先，政治人物做不好就是檢討，且競選、政治工作是一時的，但為人父母是一輩子。

至於爭議是否民進黨初選有關，賴瑞隆說，他不想用政治角度看待此次事件，外面風聲或傳言對他來說不重要，對家人有幫助的事，他都願意做。

同樣參與高雄市長初選的立委也相繼發聲，許智傑說，賴已展現誠意道歉且與家長和解，不需要過度延伸。邱議瑩說，賴展現充分誠意，她予以肯定。林岱樺指出，孩子媽媽追求事實真相，不亢不卑的態度，寬恕包容的同理心，令人感動。真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護孩子的毅力與決心。