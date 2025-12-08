【重磅快評】從類獨裁到威瑪時刻 賴總統還能裝沒事？

行政院提財劃法覆議案遭立法院否決，閣揆卓榮泰強硬回擊稱「行政院沒有必須執行的壓力」。卓榮泰創此憲政首例，連深綠學者都看不去，認為這是條比惡法更恐怖的道路，可能比惡法更快摧毀國家；光譜偏藍學者更指卓揆比希特勒更誇張。藍綠難得有共識，但卓揆何以走到這個地步？背後的總統賴清德別再裝沒事。

立法院上周否決行政院財劃法覆議案，依規定咨文送抵總統府10天內要公布。卓榮泰多次表示絕不會執行，雖有多名綠營人士獻策以「不公布、不副署」抵制，但賴清德總統仍將依憲法規定公布，行政院則表示將聲請釋憲，並再加一條「堅定不執行」，府院顯不同調。

卓榮泰任內8次提覆議，包括立法院職權行使法修正案、中華民國刑法增訂部分條文、憲法訴訟法修正案、原住民保留地禁伐補償條例修正案、公職人員選舉罷免法修正案、警察人員人事條例修正案、中華民國114年度中央政府總預算案及財政收支劃分法修正案，全部敗北。卓榮泰屢敗屢戰，但卻越來偏離憲法路徑，這次說出「行政院沒有必須執行的壓力」，終於逼得深綠學者也不得不出來喊話。

成大教授李忠憲政治立場深綠無誤，他不僅反對開放大陸紫光集團入股台灣半導體產業，還參與太陽花運動，並長期對對數位國安危機有深入研究，他也批藍白用立法權廢掉司法權，大法官會議不能運作，這部憲法已走到盡頭，但最令人警醒的卻是卓內閣對於公布法律卻不執行，是比惡法更快摧毀國家的道路，這是台灣的威瑪時刻，台灣走進安靜卻危險的憲政臨界點。

李忠憲提出關鍵字「台灣的威瑪時刻」，指的就是德國的威瑪憲法，威瑪憲法與希特勒是一體兩面，威瑪憲法提供希特勒合法框架，卻危及德國社會安定及民主發展，終至納粹獨裁及民主制度摧毀，李忠憲對民進黨的警示何其沉重。

立場偏藍的學者就沒有那麼客氣，曾擔任國民黨大陸事務部主任法律博士桂宏誠點出「法律違法本身就是不存在的概念」， 指財劃法在執行後若與公債法衝突，可再討論解決方案，或由中央與地方協調，或再修法，但絕不構成政院作為不執行法律的依據，「如果卓榮泰若連國會通過的法律都不遵守，這就比希特勒當時更為誇張，將會使國家走上民粹主義」。

其實深綠學者對於卓榮泰的批評，不只李忠憲一人。在大罷免失利時，另一名大咖的深綠學者顏厥安就已「發難」，直指大罷免失敗意味倒閣成功，內閣應總辭，但發動及參與者竟還若無其事當閣員，不只是民主荒謬劇，更是行政權獨大的「類獨裁」；顏並以南部風災比喻大罷免後的卓內閣，已成是蓋著帆布的政權。

顏厥安、李忠憲對民進黨的針砭，其實前後呼應，從類獨裁到台灣的威瑪時刻，即使不懂政治，也可以聽出問題的嚴重性；即使曾任民進黨發言人的律師黃帝穎也誠實說出卓內閣揆 「堅定不執行」的三大困境，包括行政機關內部產生矛盾、行政訴訟敗訴機率高及公務員面臨刑事責任風險。

此刻賴清德其實才是主角，行政院宣稱不執行法律，其實等於宣告賴清德要搞人治、搞獨裁；賴選擇不語，只由發言人照本宣科，稱對於行政院依憲法規定提出覆議，以及民進黨立法院黨團宣布聲請釋憲，總統府皆予以尊重，並將在收到相關呈文後審慎因應.......，在外界看來，不表態就是最清楚的表態，卓的憲政「創舉」難道不是賴清德授意？