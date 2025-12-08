賴總統宣布將成立兒家署 衛福部：希望明年正式掛牌

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會審查「兒童托育服務法草案」，邀請衛福部次長呂建德（中）出席。記者胡經周／攝影
立法院社福及衛環委員會審查「兒童托育服務法草案」，邀請衛福部次長呂建德（中）出席。記者胡經周／攝影

立法院社福及衛環委員會審查「兒童托育服務法草案」，邀請衛福部次長呂建德出席，針對賴清德總統於11月16日宣布將成立「兒少及家庭支持署」（兒家署），這是繼民國102年行政院衛生署升格為衛生福利部後，迎來第二次組織改造。呂建德表示兒家署的相關修法草案已送行政院，希望明年能夠送到立法院，趕快讓新的組織單位趕快通過，正式掛牌運作。

呂建德說賴總統及行政院長卓榮泰都很關心組織改造進度，社會各界也對於兒少專責機構有所期待。同時也會對於相關的司署進行業務整合，符合社會的需要，提升目前的行政效率與效能。新的單位將是兒童專責單位、照顧兒童身心健康，希望強化兒童健康促進、預防保健及福利保護等。

針對賴清德總統於11月16日宣布將成立「兒少及家庭支持署」（兒家署）。衛福部次長呂建德（圖）表示，兒家署的相關修法草案已送行政院，希望明年能夠送到立法院，趕快讓新的組織單位趕快通過，正式掛牌運作。記者胡經周／攝影
針對賴清德總統於11月16日宣布將成立「兒少及家庭支持署」（兒家署）。衛福部次長呂建德（圖）表示，兒家署的相關修法草案已送行政院，希望明年能夠送到立法院，趕快讓新的組織單位趕快通過，正式掛牌運作。記者胡經周／攝影

行政院 呂建德 衛生署

