游智彬簽生死狀約王世堅格鬥 「喝水哥」陳聖文嗆俗辣：有種找我

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬6日表示，決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了。圖／取自游智彬臉書
新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部拋衛生紙表達抗議，與正在一樓受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆擂台簽生死狀決鬥，游昨天還放上生死狀跟練拳影片，表態接戰。民進黨大安文山議員擬參選人「喝水哥」陳聖文今也放上練拳影片，痛批游是「俗辣」，表示王已有年紀，「有種衝我來。」

不滿賴政府1.25兆元國防特別預算案，游智彬日前赴民進黨中央拋衛生紙抗議，當時隔著馬路剛好看到正在一樓受訪的民進黨立委王世堅，兩人爆發語言衝突，王世堅嗆「有膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」，要游智彬找個地方生死狀簽一簽。

游智彬昨晚在臉書上發文，表示自己「決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了」，並放話要在27日登上拳願明星格鬥賽（FOF）主辦的「娛樂格鬥賽事」，在擂台接戰王世堅，甚至放上練拳影片稱「進入緊急戰備狀態」。

此次也在網路上引發熱議，過去曾送水到國民黨中央黨部與前發言人楊智伃激烈爭辯，有「喝水哥」稱號大安文山議員擬參選人陳聖文也在臉書批評游智彬，「真的是俗辣！」聲稱王已65歲了還約他簽生死狀打拳，「有種就衝著我來，不要針對我師父，我等你！」

民進黨立委王世堅。報系資料照。
新黨副秘書長游智彬日前與民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆擂台簽生死狀決鬥，民進黨大安文山議員擬參選人「喝水哥」陳聖文嗆游是俗辣，放上練拳影片，表示有種衝我來。圖／取自陳聖文臉書
游智彬 民進黨 王世堅

