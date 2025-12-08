綠黨團：鄭麗文若要拿三張賣台票赴「鄭習會」 台灣人應共同譴責

「自由時報」報導國民黨鎖定農曆年前後展開「鄭習會」，北京還開出反對賴總統國防特別預算等三前提，遭藍營駁斥。民進黨立院黨團今稱，拒絕「鄭習會」黑箱賣台，拒絕削弱國防、讓台灣門戶大開、推進統一；若鄭麗文打算拿三張賣台門票前進鄭習會，把台灣當成政治籌碼，所有台灣人應共同譴責。

國民黨主席鄭麗文表態有意與中共總書記習近平會面，自由時報指出，雙方鎖定農曆前後展開「鄭習會」，但北京對綠營出身的鄭相對陌生，且憂心國民黨在地方大選再次「偏離航道」，因此提出反對賴總統國防特別預算、阻止國安法制立法、堅定重申以統一為目標的發展軸線等「三張門票」。

民進黨團書記長陳培瑜指出，她目前仍對「鄭習會」持懷疑態度，希望不要發生，但這三張門票確實是一年多來國民黨團所做的事，包括削弱國防、透過法制規範讓台灣門戶大開，及公開宣布推進統一，若鄭麗文打算拿三張賣台門票前進鄭習會，把台灣當成政治籌碼，所有台灣人應共同譴責。

民進黨立委沈伯洋說明，報導稱北京開出擋軍購條件，就是要削弱台灣國防，讓台灣無法抵禦中國侵略；第二是開放人流、金流，包括「中配6改4」、修「國籍法」、「離島建設條例」中一國兩制的經濟示範區，看來國民黨完全在這條道路上，這不就是這幾個禮拜發生的事情而已嗎？

沈提及，報導也提到北京要削弱台灣的「國安法制」，要保護國安的重要法律就是「反滲透法」，藍營卻將其修法放寬；近年許多共諜案都是因為這些法律才得以發動偵查，若ˊ這些法律都不存在，滲透在台灣就會變成日常，即便沒有三張門票、沒有鄭習會，這些事情現在每天都在發生。

對於國民黨發聲明稱報導純屬捏造，沈伯洋指出，聲明完全未否認有三張門票、鄭麗文要去見習近平，這對台灣一定是危險的；如果國民黨確實未有相關安排，應嚴正聲明「鄭習會」不存在，完全沒有要討論相關條件，明天程序委員會也不再擋國防預算，交付委員會討論，而非通通逕付二讀。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，國民黨的駁斥跟澄清顯得蒼白無力，鄭麗文當選前後就稱期待鄭習會、反對增加國防預算，鄭指派的兩位國民黨副主席也往中國跑，到底有沒有把台灣人民自由、國家安全作為伴手禮？她認為外界揣測、媒體報導非空穴來風，有待國民黨用具體行動澄清。