新北市長侯友宜今出席114年度新北市優良公寓大廈評選活動頒獎典禮，活動前受訪時被問及外界傳出國民黨主席鄭麗文將與中國國家主席習近平會面的相關報導，侯回應任何政治交流都要在對等、尊嚴底下進行。

昨媒體報導宣稱國共已達成共識、計畫在農曆年前後舉行「鄭習會」，並稱北京以「三張門票」作為會面前提，國民黨則嚴正否認。黨中央回應，相關內容純屬捏造，所謂「內幕」不但子虛烏有，更有刻意操弄政治之嫌。國民黨強調，一貫主張以「有尊嚴的兩岸和平」為目標，但對外界惡意打造的「門票說」感到不齒。

而面對提問，侯友宜強調政治性的會晤長期以來都有一定原則。他表示，任何政治層級的交流或見面，「原則上都要符合中華民國國家的利益」，這是最基本也最重要的考量。

至於兩岸關係議題，他再次重申一貫立場，指出兩岸之間的互動與交流，必須在「對等、尊嚴」的基礎下進行。他說，唯有在這樣的前提下，雙方才能有正向發展，也能確保國家與人民的最大利益。