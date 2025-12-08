傳傅崐萁兼任國民黨智庫執行長？國民黨與傅辦否認

內政部援引《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，認定小紅書涉及詐騙風險，下令封鎖1年。內政部所持的理由，是小紅書過去2年涉及超過2億元、高達1706起詐騙案，內政部發函小紅書要求改善，對方卻置之不理，因此才依法處置。雖然內政部說得義正詞嚴，但從整個裁處過程看，斧鑿痕跡很深。但問題的核心，是民進黨政府用打詐包裝政治意識形態，對於打詐這件事，根本沒有任何助益。

2025-12-08 11:53