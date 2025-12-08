快訊

傳傅崐萁兼任國民黨智庫執行長？國民黨與傅辦否認

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(本報資料照片)
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(本報資料照片)

國民黨智庫、國家政策研究基金會日前召開董事會改選，但執行長一職仍懸缺。媒體報導指，國民黨立院黨團總召傅崐萁可望兼任。不過，傅辦表示「沒有這回事」，國民黨發言人牛煦庭受訪表示，傅崐萁稍早在黨團群組表示，這是造謠。

國民黨智庫上周完成董事會改選，國民黨主席鄭麗文、前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源、前國健署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、前國安會副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。

媒體報導指出，知情人士表示，傅崐萁可望兼任黨智庫執行長，將是立院黨團總召、政策會執行長「三位一體」，若未來立法院副院長江啟臣當選台中市長，傅圖謀直取國會副龍頭，對黨內與立院生態影響重大。

不過傅崐萁辦公室幕僚已否認「沒有這回事」，牛煦庭今在立法院受訪也說，傅崐萁稍早有在黨團群組稱相關訊息是造謠，沒有的事情就不用多費唇舌。

傅崐萁 國民黨

