快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

台美會「花園酒會」點亮雙方情誼 林佳龍盼持續強化台美互信夥伴關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍7日透過社群平台表示，台北賓館於 5 日晚間在金黃色燈海的點綴下，迎來台灣美國事務委員會舉辦年度「花園酒會」（Garden Party），林佳龍感謝美國在台協會（AIT）長期支持台灣，並表示外交部將在總統賴清德「價值外交」理念基礎上推動「總合外交」政策，持續強化台美在科技與供應鏈韌性上的互信夥伴關係。

林佳龍並親自接待首次以美國在台協會（AIT）處長身分參與活動的谷立言（Raymond Greene），以及多位 AIT 新到任官員與華語學校新任校長高大海（Michael Graham）及該校師生，在聖誕節前夕的溫馨氣氛中，共同為台美的友誼舉杯慶賀。

林佳龍特別感謝 AIT 長期支持台灣，並指出外交部將持續以總統賴清德的「價值外交」為基礎，推動「總合外交」，透過榮邦計畫深化與友邦合作、與理念相近國家共享民主自由，並強化台美在科技與供應鏈韌性上的互信夥伴關係。

林佳龍轉述，谷立言處長在致詞時幽默回顧華語學校 70 年歷史，從一開始設於台中，到遷至陽明山，再到內湖的現址，笑稱「越搬越靠近 AIT」。谷立言也表示，這項計畫除了讓許多美國外交官打下紮實的中文根基，也成為台美夥伴關係的重要基礎。

活動上，兩位學生代表也分享在台學習中文的心得。他們以「從從容容、游刃有餘，到匆匆忙忙、連滾帶爬」形容學前的美好想像與現實的轉折，直呼「中文真的不簡單」，引起現場一陣歡笑。

林佳龍並感謝台美會的用心安排，也欣見前總統府秘書長李大維、WTO 副常任代表林良蓉、無任所大使劉柏君等多位貴賓出席共襄盛舉。林佳龍說，在東西方樂器交織的音樂演出中，度過一個充滿節慶氣息、難忘的夜晚，也讓台美情誼更加深厚，在未來持續攜手並肩前行。

延伸閱讀

林佳龍接見國際護理協會訪團 感謝力挺台灣主辦大會

影／與宏都拉斯復交？ 林佳龍：保持開放態度

林佳龍：積極與宏國總統當選人洽談雙邊關係 復交持開放態度

中日因高市「台灣有事」答辯關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定

相關新聞

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

目前保外就醫的前總統陳水扁傳出明年將到鏡電視主持節目「總統鏡來講」，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，鏡電...

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

內政部寫好劇本封殺小紅書 下一刀要砍向抖音？

內政部援引《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，認定小紅書涉及詐騙風險，下令封鎖1年。內政部所持的理由，是小紅書過去2年涉及超過2億元、高達1706起詐騙案，內政部發函小紅書要求改善，對方卻置之不理，因此才依法處置。雖然內政部說得義正詞嚴，但從整個裁處過程看，斧鑿痕跡很深。但問題的核心，是民進黨政府用打詐包裝政治意識形態，對於打詐這件事，根本沒有任何助益。

賴總統宣布將成立兒家署 衛福部：希望明年正式掛牌

立法院社福及衛環委員會審查「兒童托育服務法草案」，邀請衛福部次長呂建德出席，針對賴清德總統於11月16日宣布將成立「兒少...

游智彬簽生死狀約王世堅格鬥 「喝水哥」陳聖文嗆俗辣：有種找我

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部拋衛生紙表達抗議，與正在一樓受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆擂台簽生死...

綠黨團：鄭麗文若要拿三張賣台票赴「鄭習會」 台灣人應共同譴責

「自由時報」報導國民黨鎖定農曆年前後展開「鄭習會」，北京還開出反對賴總統國防特別預算等三前提，遭藍營駁斥。民進黨立院黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。