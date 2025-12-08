快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部二次改組 拚「兒家署」明年送立法院 及早掛牌正式運作

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部次長呂建德表示，兒家署的相關修法草案，已送行政院，希望明年能夠送到立法院，盡快成立掛牌。記者廖靜清／攝影
衛福部次長呂建德表示，兒家署的相關修法草案，已送行政院，希望明年能夠送到立法院，盡快成立掛牌。記者廖靜清／攝影

賴清德總統於11月16日宣布將成立「兒少及家庭支持署」（兒家署），這是繼民國102年行政院衛生署升格為衛生福利部後，迎來第二次組織改造。衛福部次長呂建德表示，兒家署的相關修法草案，已送行政院，希望明年能夠送到立法院，趕快讓新的組織單位趕快通過，正式掛牌運作。

呂建德說，賴總統及行政院長卓榮泰都很關心組織改造進度，社會各界也對於兒少專責機構有所期待。同時，也會對於相關的司署進行業務整合，符合社會的需要，提升目前的行政效率與效能。新的單位，將是兒童專責單位、照顧兒童身心健康，希望強化兒童健康促進、預防保健及福利保護等。

兒童身心健康備受重視，政府除了設立專責單位，對於青少年網路成癮問題，呂建德指出，這個現象不光台灣，也是全世界的問題。過度使用網路會產生難以自我控制，導致學業、人際關係，更有自殺方面的問題。基於CRC（兒童權利公約）的兒少最佳利益原則，衛福部承諾會做最好的處置。

呂建德強調，青少年網路成癮防治將會由心健司加強網路沉迷衛教宣導，以及輔導孩子的焦慮情緒，包括心理治療。有鑑於澳洲近期立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這部分也會攜手數發部、NCC，各單位共同強化學生安全健康上網觀念。

網路成癮 行政院 呂建德

延伸閱讀

中央挹注經費設立 苗栗苑裡日照中心揭牌啟用

卓榮泰稱不執行財劃法 陳冠安批走向極端選不贏就翻桌

卓榮泰稱財劃法無必須執行壓力 黃國昌批：賴卓政府獨裁心態作祟

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

相關新聞

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

衛福部二次改組 拚「兒家署」明年送立法院 及早掛牌正式運作

賴清德總統於11月16日宣布將成立「兒少及家庭支持署」（兒家署），這是繼民國102年行政院衛生署升格為衛生福利部後，迎來...

鄭麗文喊廢台獨黨綱 綠酸先回答國民黨章反共如何處理

賴清德總統6日表示，「中華民國」名字寫在憲法裡，沒有另行宣布獨立的必要，且這也有助於團結台灣社會。國民黨主席鄭麗文昨回應...

賴清德放下反核神主牌 2026中間選民能補基本盤流失？

賴清德總統上任後，民進黨路線正悄悄被改寫。賴政府逐步拋棄民進黨長期緊抱的「非核家園」神主牌，此務實轉向被解讀為試圖從意識形態框架解套，並鎖定中間選民的方向，欲以核電重啟帶來的電力穩定與實質效益爭取支持。然而，這場政策光譜的移動，引發基層支持者對「朝令夕改」的質疑及背叛感，恐導致長期反核的基本盤選票流失。黨內憂心，2026地方選舉將面臨基本盤與中間選民拉扯的嚴峻挑戰。

賴總統中華民國團結說 游淑慧曝真相：做不到稱吹牛不做

總統賴清德昨表示，「中華民國」名字寫在憲法裡，保留這個名字有助於團結台灣社會。國民黨議員游淑慧說，賴總統出席活動時稱，民...

美國安戰略對中政策轉向 賴政府能讀懂川普的心？

從白宮發布的最新「國家安全戰略報告」到美國防長赫塞斯最新談話，處處可看出川普第2任政府把經貿視為中美兩國關係核心，過往美中硬碰硬在各方面對抗，如今強調對話、溝通，連日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中日緊張關係，白宮至今未見與日本站同一陣線，接二連三事件，不難看出現在的川普政府不僅不樂見戰端開啟、更重視與中國大陸發展雙邊關係，對照台灣政府規畫投入1.25兆軍購、對小紅書下禁令，切斷與對岸交流管道，賴政府真有讀懂川普的心？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。