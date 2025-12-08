衛福部二次改組 拚「兒家署」明年送立法院 及早掛牌正式運作

賴清德總統於11月16日宣布將成立「兒少及家庭支持署」（兒家署），這是繼民國102年行政院衛生署升格為衛生福利部後，迎來第二次組織改造。衛福部次長呂建德表示，兒家署的相關修法草案，已送行政院，希望明年能夠送到立法院，趕快讓新的組織單位趕快通過，正式掛牌運作。

呂建德說，賴總統及行政院長卓榮泰都很關心組織改造進度，社會各界也對於兒少專責機構有所期待。同時，也會對於相關的司署進行業務整合，符合社會的需要，提升目前的行政效率與效能。新的單位，將是兒童專責單位、照顧兒童身心健康，希望強化兒童健康促進、預防保健及福利保護等。

兒童身心健康備受重視，政府除了設立專責單位，對於青少年網路成癮問題，呂建德指出，這個現象不光台灣，也是全世界的問題。過度使用網路會產生難以自我控制，導致學業、人際關係，更有自殺方面的問題。基於CRC（兒童權利公約）的兒少最佳利益原則，衛福部承諾會做最好的處置。

呂建德強調，青少年網路成癮防治將會由心健司加強網路沉迷衛教宣導，以及輔導孩子的焦慮情緒，包括心理治療。有鑑於澳洲近期立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這部分也會攜手數發部、NCC，各單位共同強化學生安全健康上網觀念。