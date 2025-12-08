蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益；為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化。

蔡英文昨晚透過社群平台臉書發文指出，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣3個主要政黨，都曾提出2030年再生能源發電占比要達到30%的目標。

她表示，如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電過程也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，導致台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

蔡英文說，面對負面的衝擊，她認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案。現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

她也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益。

蔡英文說，為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

