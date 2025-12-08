快訊

賴總統中華民國團結說 游淑慧曝真相：做不到稱吹牛不做

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統出席「自由中國的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。記者胡經周／攝影
賴清德總統出席「自由中國的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。記者胡經周／攝影

總統賴清德昨表示，「中華民國名字寫在憲法裡，保留這個名字有助於團結台灣社會。國民黨議員游淑慧說，賴總統出席活動時稱，民進黨沒有更改國號是因「中華民國」有助於團結，這名字寫在憲法裡。「喔，那要謝謝民進黨高抬貴手、沒有更改國號嗎？」

游說，當然不是，事實是，不是民進黨不想更改國號，而是他們沒有能力更改國號。不管是用革命的手段推翻中華民國，建立綠色台灣國；還是獲得絕對多數民意支持，修憲立憲更改國號，「民進黨都做不到」。

游淑慧表示，民進黨做不到的事，就不用吹牛是自己不做。民進黨沒有更改國號，不是因為想要團結，畢竟他們一直在製造仇恨對立，而是因為做不到，做不到的原因，正是台灣人團結，多數認同中華民國，才讓民進黨無法消滅我們的國家。「台灣國立委可滾之。」

民進黨 中華民國 名字

張善政：2028綠營再選上 要回頭就更難了

近年來兩岸關係引發全球關注，科技業出身、曾參選副總統的桃園市長張善政接受本報專訪表示，他格外憂心國際局勢，「如果二○二八...

賴清德放下反核神主牌 2026中間選民能補基本盤流失？

賴清德總統上任後，民進黨路線正悄悄被改寫。賴政府逐步拋棄民進黨長期緊抱的「非核家園」神主牌，此務實轉向被解讀為試圖從意識形態框架解套，並鎖定中間選民的方向，欲以核電重啟帶來的電力穩定與實質效益爭取支持。然而，這場政策光譜的移動，引發基層支持者對「朝令夕改」的質疑及背叛感，恐導致長期反核的基本盤選票流失。黨內憂心，2026地方選舉將面臨基本盤與中間選民拉扯的嚴峻挑戰。

美國安戰略對中政策轉向 賴政府能讀懂川普的心？

從白宮發布的最新「國家安全戰略報告」到美國防長赫塞斯最新談話，處處可看出川普第2任政府把經貿視為中美兩國關係核心，過往美中硬碰硬在各方面對抗，如今強調對話、溝通，連日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中日緊張關係，白宮至今未見與日本站同一陣線，接二連三事件，不難看出現在的川普政府不僅不樂見戰端開啟、更重視與中國大陸發展雙邊關係，對照台灣政府規畫投入1.25兆軍購、對小紅書下禁令，切斷與對岸交流管道，賴政府真有讀懂川普的心？

新聞眼／張善政閣揆級建言 賴政府聽見了嗎

民進黨執政十年，兩岸關係緊繃、能源政策備受質疑。桃園市長張善政擔任過行政院長，他接受本報專訪直指「能源是台灣最大弱點」，...

台灣能源最脆弱！張善政：核三重啟若玩假的 會死很慘

台灣在半導體與ＡＩ科技產業領先全球，但能源韌性不足。具科技背景的桃園市長張善政直言，台灣最脆弱的是能源，未來發展ＡＩ、算...

