賴總統中華民國團結說 游淑慧曝真相：做不到稱吹牛不做
總統賴清德昨表示，「中華民國」名字寫在憲法裡，保留這個名字有助於團結台灣社會。國民黨議員游淑慧說，賴總統出席活動時稱，民進黨沒有更改國號是因「中華民國」有助於團結，這名字寫在憲法裡。「喔，那要謝謝民進黨高抬貴手、沒有更改國號嗎？」
游說，當然不是，事實是，不是民進黨不想更改國號，而是他們沒有能力更改國號。不管是用革命的手段推翻中華民國，建立綠色台灣國；還是獲得絕對多數民意支持，修憲立憲更改國號，「民進黨都做不到」。
游淑慧表示，民進黨做不到的事，就不用吹牛是自己不做。民進黨沒有更改國號，不是因為想要團結，畢竟他們一直在製造仇恨對立，而是因為做不到，做不到的原因，正是台灣人團結，多數認同中華民國，才讓民進黨無法消滅我們的國家。「台灣國立委可滾之。」
