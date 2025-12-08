新聞眼／張善政閣揆級建言 賴政府聽見了嗎

民進黨執政十年，兩岸關係緊繃、能源政策備受質疑。桃園市長張善政擔任過行政院長，他接受本報專訪直指「能源是台灣最大弱點」，供電基礎建設不穩衝擊高科技產業發展，更可能危及國家安全。作為對民進黨政府最溫和的藍營首長，張一語道破蕞爾小島的真實困境，這番閣揆格局的勸世警語，賴政府聽見了嗎？

張善政「理工男」性格鮮明，曾擔任Google亞洲硬體營運總監、宏碁副總經理，擁有跨國企業經驗，也曾任科技部長、行政院長，展現宏觀的施政風格。他平時發言不慍不火，但在能源、產業、財政議題，常直言不諱，據理力爭。

去年行政院曾稱北部供電差距二百億度電，惹得張善政大動肝火，回批執政黨能源政策大有問題；桃園ＳＲＦ廠爭議未解，他堅持程序正義，屢次槓上中央，要求比照歐盟排放標準，即使ＡＩＴ二度來訪，他仍堅持不放行。

放眼藍營當今政治明星，張善政對待賴總統與卓內閣，算是最溫和，甚至不乏送暖之舉。近期行政院終於提出財政收支劃分法修正草案，鬧得滿城風雨，張仍公開肯定「跨出一步總是好的」，連卓榮泰都感謝他替院版草案說話。

號稱「佛系」的張善政接受專訪時，忍不住表達對兩岸關係的憂心，尤其賴總統大手筆投資軍備武器，卻忽略台灣供電基礎建設不穩、能源韌性不足，更別提債留子孫。張善政提出閣揆級建言提醒賴政府，也表達出多數人民的憂慮，執政黨若未徹底檢討，不僅傷害產業發展，扼殺台灣在國際唯一的競爭優勢，甚至可能讓國家瀕臨凶險危難。