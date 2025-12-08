聽新聞
李翔宙：川普新版國安戰略 弱化對台承諾

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
美國總統川普。（路透）
川普政府新版「國家安全戰略」，強調台灣在地緣政治與全球半導體產業鏈的重要性，必須全力威懾北京。國安局前局長李翔宙指出，華府把台灣的安全地位抬得很高，但帳單也開得很貴；我方是否將在兩大霸權的對抗下，陷入與烏克蘭一般的「被配合、妥協」命運，值得深究。

李翔宙說，這分報告是川普第二任期對外政策的定調重錘，明顯對台海及亞太區域局勢發展將產生絕對關鍵影響，報告對「第一島鏈」、「南海」及「台灣」篇幅顯著增加，但過去美方慣用「反對」（oppose）單方面改變台海現狀，這次改為「不支持」（does not support），這樣的措辭轉變，隱涵著美國從主動反對，轉為被動不支持，代表承諾強度的弱化；生意經般論斤秤兩的政治用語，更隱含著美中對抗大戲碼下，台灣的「懷璧其罪」。

他表示，報告明確指出，美軍無法也不應單獨承擔防衛責任，要求盟友必須增加國防支出；對台灣則意味大幅提高國防投資，使北京認識到發動攻擊也無法達成戰略目標。換言之，台灣軍備現代化，應優先發展威懾戰力，包括反艦飛彈、無人機等不對稱武器。

李翔宙表示，新戰略把台灣當成第一島鏈關鍵節點、半導體產業核心，對美國經濟意義重大。因為最脆弱又最具戰略關鍵，台灣的安全地位被抬得很高，但帳單也開得很貴；美國並明確將日、韓納入「台灣有事」責任區，未來台灣安保費的對象不僅美國，還會包括日、韓，甚且菲律賓等國。但把第一島鏈利益直接推上美中較勁，短期雖增強美國交易籌碼，卻使東北亞情勢更緊繃，甚至可能加速習近平決心推動統一，進行「圍台鬥日韓」的戰略決策，台海局勢更將永無寧日。

他指出，美國戰略核心的「實力促和」，會比過去更強調交易性與實力對比，意味以軍事力量支撐經濟發展，也隱約帶動更多經濟實質衝擊，甚而在各地不斷產生零星戰火，戰和界線愈將趨模糊。

另外，新戰略明確指責歐洲各國先入為主，誤認俄羅斯總統普亭是侵略主義並加敵視，強烈要求歐洲今後「自食其力」善盡防衛責任，也將要求烏克蘭對俄烏戰爭的談和，進行「必要」且「有益」的配合與妥協。

李翔宙認為，同樣夾在強權對抗間的台灣，是否也將陷入「配合、妥協」命運？是研究美國新國安戰略的重中之重。

美國 李翔宙 俄烏戰爭 國防支出 國安局 飛彈 習近平

