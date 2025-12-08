鄭習會「3前提」說藍駁報導純屬捏造

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與大陸國家主席習近平會面，昨有媒體報導指「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，北京更提出「三張門票」作為前提，國民黨駁斥該報導純屬捏造。

自由時報昨報導指，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨兩位副主席接連低調赴陸交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場；為求互信，北京提出包括不該通過賴政府提出的軍事採購預算等「三張門票」做為前提。

國民黨表示，該報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，此種作法實已屢見不鮮；荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨強調，鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任，但不齒惡意捏造的所謂「門票說」；該黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。