賴清德稱沒台獨必要 鄭麗文：請賴主席廢除台獨黨綱

賴清德總統六日表示，「中華民國」名字寫在憲法裡，沒有另行宣布獨立的必要，且這也有助於團結台灣社會。國民黨主席鄭麗文昨回應，「不要拿中華民國四個字來玩廉價的政治遊戲」，若沒台獨問題、沒台獨必要，就請賴總統下架台獨黨綱，若他能廢除台獨黨綱，相信朝野政黨將團結一致。

鄭麗文昨參加國民黨南投縣黨部黨慶活動，她受訪指出，十天前賴總統辦記者會，她就曾公開勸告賴總統不要點火、不要玩火，果然短短不到十天時間就開始幫自己找樓梯下。

鄭麗文說，身為一位國家元首對於重大的國家定位，應該要穩定清楚，而非一直策略性的不斷變化；其次，賴總統說沒台獨問題，沒有宣布台獨的必要，那她誠摯希望賴總統、賴主席「乾脆下架、直接廢除台獨黨綱」，「讓大家相信你說的話是真的」。

鄭麗文說，若賴總統在沒有宣布台獨的必要之下，廢除台獨黨綱，那他會跨出團結中華民國最關鍵的一步；若他能廢除台獨黨綱，相信朝野政黨，起碼包括中國國民黨在內，一定願意跟隨賴總統，為了中華民國的未來團結一致。

鄭：中華民國是台灣保護傘

話鋒一轉，鄭麗文說，「只是，到底哪一個賴總統講的話才是真的？到底哪一個賴總統講的話才是真正代表賴總統？」而賴總統的談話也再次證明了，中華民國的確是唯一可以保護台灣最重要的這把傘，就應該要認同中華民國、捍衛中華民國。

鄭強調，中華民國不是像賴總統說的只有四個字，只是個名稱；中華民國它所代表的是亞洲第一個民主共和國，「民有、民治、民享」的核心價值，但賴總統真的尊重中華民國所代表的民主、法治、自由的價值嗎？他認同「一中憲法」嗎？

鄭麗文表示，中華民國保障人權，賴總統卻對大陸配偶毫不留情地歧視；中華民國的價值是一個尊重地方自治的民主憲法，但賴總統到今天都還對地方政府的財劃法財源死抓著不肯放，「賴總統，你真的相信中華民國？真認同中華民國憲法的核心價值嗎？」

鄭麗文呼籲賴總統能夠誠懇回答問題，「不要拿中華民國四個字來玩廉價的政治遊戲」，而是團結在中華民國的憲法之下，不再搞對立、不再搞撕裂，台灣不能再內耗了，並希望賴總統下架台獨黨綱，支持、相信中華民國憲法的核心價值。

劉世芳：國號就叫中華民國

曾說要賴總統當「台灣國主人」的內政部長劉世芳昨受訪表示，一般社會大眾會覺得自己行走在世界各地「我們就是台灣人」，台灣是個主權獨立的國家，「現在的國號就叫中華民國」。民進黨則反問鄭麗文：「反對中華民國是我們的國號？還是反對台灣是主權獨立的國家？」

國民黨立委翁曉玲批評，賴總統的說法就是沒有憲法常識，我們國家的國號本來就是中華民國，這跟團結不團結有何干？賴總統若真要以「中華民國」來團結大家，應承認依據憲法的「一中兩區」架構，更應該大方廢除台獨黨綱，告訴台獨支持者，中華民國不可能變成「台灣國」。她還表示，「台灣是主權獨立的國家」這個說法是憲法概念錯誤，「中華民國才是主權獨立的國家」。

民眾黨表示，賴總統此番言論再次凸顯其與民進黨自身立場矛盾，屢次操弄主權、兩岸議題，牟取政治利益；與其浪費時間加劇國內社會對立、兩岸對峙氛圍，不如回歸本業約束行政團隊、化解朝野分歧，否則一再操作意識形態族群認同，只是凸顯執政無能的本質。