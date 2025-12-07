陪女兒散步遭錄影突襲 沈伯洋：仇恨掩蓋良知

中央社／ 台北7日電

日前遭中共宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋今天說，他帶著女兒在國家音樂廳散步，有名男子突然用手機強光照著他錄影質問；沈伯洋感嘆，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知，把家人捲入的惡意，正是他必須對抗的黑暗。

沈伯洋晚間在臉書發文表示，今天帶女兒去國家音樂廳，表演結束後，他牽著女兒散步去騎腳踏車，突然有一名男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著他和女兒，後來才知道這名男士正在錄影。

沈伯洋說，那名男子質問「你為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」他則反問該名男子這些消息從何而來，但該名男子完全無法回答。

沈伯洋表示，他請這名男子去問（中國國家主席）習近平，為何要追捕沈伯洋。但這名男子卻說，寧願相信共產黨，也不會相信他講的，被通緝是他活該。

沈伯洋說，國民黨跟共產黨一天到晚散播謠言，最後就是這樣，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，正是他必須對抗的黑暗。

