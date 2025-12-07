快訊

助理費除罪化相關修法爭議…徐國勇認為要集思廣益 韓國瑜沒有特別回應

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法爭議，民進黨秘書長徐國勇今天在苗栗則認為要集思廣益。圖／苗栗縣政府提供
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法爭議，民進黨秘書長徐國勇今天在苗栗則認為要集思廣益。圖／苗栗縣政府提供

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議，今天在苗栗縣大湖鄉龍天宮祈安慶成暨全國神農大帝大會師，立法院長韓國瑜低調「謝謝」，沒有特別回應，民進黨秘書長徐國勇則認為要集思廣益，才能掌握重要性及正當性，才能讓修法完美。

大湖鄉龍天宮今天舉辦祈安慶成暨全國神農大帝大會師，韓國瑜、徐國勇都出席，並沒有同框，媒體提問有關助理費除罪化相關修法爭議時，韓國瑜並沒有正面回應，僅說「謝謝」後離去。

徐國勇代表賴清德總統贈匾「與天地準」，他表示助理費的性質是要給助理，而不是要給立委，修法要集思廣益，尤其多多諮詢法律界人士及助理，了解修法必要性、正當性，才能夠把修法修到很完美，但國民黨最近的修法都是執意而行，完全沒有經過討論，很多法案直接逕送二讀，違反國父思想、違反民主原則，就是一種變相的集權，因為國父講過少數服從多數是沒有錯，可是多數要尊重少數，就是要充分討論。

他認為什麼法案都要經過討論，包括相關立法院的助理費，想要除罪化或想要怎麼樣的去處理？通通要經過慎重的考慮，連討論都不討論，連讓行政院長卓榮泰要發表有關這一方面行政權的意義，都不給發表，請大家思考一下，這樣的立法院是國民要的嗎？

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法爭議，立法院長韓國瑜今天在苗栗低調「謝謝」，沒有特別回應。圖／民眾提供
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法爭議，立法院長韓國瑜今天在苗栗低調「謝謝」，沒有特別回應。圖／民眾提供

