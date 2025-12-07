聽新聞
賴總統改口沒台獨必要 鄭麗文：國際壓力下自己找台階
賴清德總統認為「中華民國」有助團結台灣社會，沒宣布台獨必要。對此國民黨主席鄭麗文今在彰化指出，賴清德10天內改變了說法，每次講到國家定位就是長篇大論，因為每一次的說法都不一樣，讓人聽得「霧煞煞」。
鄭麗文今天出席國民黨彰化縣黨慶活動，她表示，賴清德先在10天前推銷1.25兆特別預算，發表記者會，召開國安會議大談兩國論，還強化類台獨論述，這是在玩火，但過了10天，賴清德最新的談話有了緩和與轉圜，可能是來自國際壓力才會自己找台階下。
鄭麗文指出，賴清德每次講到國家定位就長篇大論，讓民眾聽得「霧煞煞」，她強調，我們的國家就是中華民國，依據中華民國憲法的中華民國，人民想要的是穩健和平安定方向來走。
