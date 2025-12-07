綠主打即時闢謠、政績宣導 喚回支持者熱情

快訊

中央社／ 台北7日電

大罷免失利加上藍白掌握國會多數席次讓政策難以施展，民進黨新媒體中心主任阮俊達今天表示，黨中央藉由與執政團隊緊密合作，加快施政與宣傳節奏，並兼顧凸顯政績、澄清謠言與重大議題即時說明3面向，近期已讓執政信任度、滿意度與支持度回升，喚回支持者熱情。

大罷免全盤皆墨重挫綠營支持者信心，而行政院諸多政策也因立院卡關難以施展，總統賴清德與執政團隊的支持度出現下滑危機，如何協助賴政府讓人民重拾信心，成為民進黨中央重要課題。

阮俊達受訪時說，秘書長徐國勇上任後，呼應賴總統強調的即時簡要原則，強力要求輿情回應與澄清謠言的「222法則」，即回應必須簡要快速，文字不要超過200字，圖卡不要超過2張，影片不要超過2分鐘，並針對政策議題快速攻防，社群宣傳已獲得顯著的聲量迴響。

在凸顯政績方面，阮俊達表示，立委吳思瑤曾擔任立院黨團幹事長，對政策相當熟稔與專業，她擔任中央黨部政策會執行長後，一改過往政治攻防的肅殺氛圍，企劃推出「DPP好政策」專題，展現執政黨正面宣導有感政績格局，已獲得不少網友好評。

政策議題說明部分，阮俊達說，黨中央持續彙整執政團隊重要訊息，並藉由中央黨部官網與LINE官方帳號的改版，以及「DPP NEWS」短影片與「趣台灣」節目，主動彙整提供給民眾；像是點進民進黨官網首頁，可看到「DPP好政策」系列文宣，點開「闢謠專區」有黨部與各部會完整闢謠圖卡，「政策宣傳」頁面則有執政團隊各項重大政績的圖卡。

LINE官方帳號方面，阮俊達指出，所有支持者都能主動連結與查詢，為因應人工智慧（AI）時代下複雜且分眾的資訊環境，預計明年1月起導入生成式AI協助，由AI消化官網所有闢謠、政績資訊後，進一步轉換成語音或圖文訊息，及時提供支持者轉傳。

影像影音部分，阮俊達表示，民進黨新媒體中心的影像團隊，也與政策會、青年部等部門相互搭配，例如「DPP NEWS」短影片多由發言人吳崢與韓瑩擔綱，即時就重要謠言、重點政績，在60秒或90秒內進行簡潔且清楚的對外說明。

阮俊達說，「藍白修惡財劃法篇」在民進黨臉書粉專有41萬次觀看，「廚餘養豬篇」有47萬次，「水庫光電板篇」48萬次，「花蓮堰塞湖篇」64萬次，顯示觀看流量都很不錯。

此外，推出滿一年的YouTube節目「趣台灣 ChillTaiwan」，則與青年部搭配以發揮創意，拍攝風格異於制式行銷、展現青年創意，盼能將觸角擴大至不同類型青年族群。

阮俊達表示，近期多份民調顯示，賴總統的信任度、滿意度，以及民進黨政團隊支持度都有大幅回升，顯示透過即時回應輿情、闢謠，多管道平台的政策說明與凸顯政績，已逐步喚回支持者熱情。

