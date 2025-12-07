快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統指「中華民國」有助團結台灣 民眾黨：僅突顯執政無能本質

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天出席「自由中國的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。記者胡經周／攝影
賴清德總統昨天出席「自由中國的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。記者胡經周／攝影

針對賴清德總統「中華民國有助團結台灣社會」的說法，台灣民眾黨今天表示，賴總統屢次操弄主權、兩岸議題牟取政治利益，與其浪費時間加劇國內社會對立、兩岸對峙氛圍，不如約束行政團隊化解朝野分歧，「一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴總統執政無能的本質。」

賴總統昨天出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞提及，提及自由中國雜誌創辦人雷震希望更改國號，「民進黨沒有這樣做，因為留著中華民國有助於團結台灣社會」，這個名字寫在憲法裡，而且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。國民黨主席鄭麗文今天到南投出席國民黨黨慶活動時表示，如果賴總統說的是真的，那她誠摯希望賴總統、賴主席乾脆下架、直接廢除台獨黨綱，讓大家相信你說的話是真的。

民眾黨對此表示，賴總統此番言論再次突顯其與民進黨自身立場的矛盾，還有屢次操弄主權、兩岸議題做為政治操作，牟取政治利益的根本目的。

民眾黨也說，賴總統與其浪費時間加劇國內社會對立、兩岸對峙氛圍，不如回歸本業約束行政團隊、化解朝野分歧，否則一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴總統執政無能的本質。

台灣民眾黨 主權

延伸閱讀

美烏停戰後安全架構達共識「協議進展取決於俄承諾意願」

川普能開除任何公職嗎？最高法院8日裁決 可能推翻90年前判例

陳水扁力挺陳亭妃選南市長 「守住市長 就是奠定賴清德連任基礎」

影／賴總統改口留中華民國、沒台獨必要 鄭麗文嗆：那廢除台獨黨綱

相關新聞

游智彬簽下生死狀 約戰王世堅27日擂台格鬥

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部拋衛生紙表達抗議，與正在一樓受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，王世堅嗆「有膽放馬...

影／鄭麗文到南投參加黨慶 坦言遭遇上任來最艱困考驗

國民黨南投縣黨部今舉辦建黨131周年黨慶暨主任委員布達典禮，主委由立委游顥接任，黨主席鄭麗文出席與大跳小蘋果，笑稱是上任...

賴總統指「中華民國」有助團結台灣 民眾黨：僅突顯執政無能本質

針對賴清德總統「中華民國有助團結台灣社會」的說法，台灣民眾黨今天表示，賴總統屢次操弄主權、兩岸議題牟取政治利益，與其浪費...

鄭麗文肯定盧媽政績！盧秀燕籲：支持鄭麗文 2026才會贏

國民黨台中市黨部今舉行黨慶暨新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文就任後，首次與台中市長盧秀燕公開同框。鄭麗文比喻盧秀燕是「石磨...

后不見后？ 鄭麗文與盧秀燕同台擁抱曝好交情

國民黨台中市黨部今舉行黨慶暨新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕先後到場，兩人首次在鄭就任後公開同框，鄭麗文一...

柯文哲「自動請纓」將選台南？ 陳以信：可以幫忙找房子

民眾黨前主席柯文哲日前拋「自動請纓住南部」，引發外界聯想，近日更有分析指其高機率參選台南市長。國民黨台南市長參選人陳以信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。