賴總統指「中華民國」有助團結台灣 民眾黨：僅突顯執政無能本質
針對賴清德總統「中華民國有助團結台灣社會」的說法，台灣民眾黨今天表示，賴總統屢次操弄主權、兩岸議題牟取政治利益，與其浪費時間加劇國內社會對立、兩岸對峙氛圍，不如約束行政團隊化解朝野分歧，「一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴總統執政無能的本質。」
賴總統昨天出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞提及，提及自由中國雜誌創辦人雷震希望更改國號，「民進黨沒有這樣做，因為留著中華民國有助於團結台灣社會」，這個名字寫在憲法裡，而且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。國民黨主席鄭麗文今天到南投出席國民黨黨慶活動時表示，如果賴總統說的是真的，那她誠摯希望賴總統、賴主席乾脆下架、直接廢除台獨黨綱，讓大家相信你說的話是真的。
民眾黨對此表示，賴總統此番言論再次突顯其與民進黨自身立場的矛盾，還有屢次操弄主權、兩岸議題做為政治操作，牟取政治利益的根本目的。
民眾黨也說，賴總統與其浪費時間加劇國內社會對立、兩岸對峙氛圍，不如回歸本業約束行政團隊、化解朝野分歧，否則一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴總統執政無能的本質。
