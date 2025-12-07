鄭麗文肯定盧媽政績！盧秀燕籲：支持鄭麗文 2026才會贏

國民黨台中市黨部今舉行黨慶暨新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文就任後，首次與台中市長盧秀燕公開同框。鄭麗文比喻盧秀燕是「石磨心」，儘管中央見縫插針，仍帶領台中很成功；盧秀燕則痛批民進黨發起大罷免，想要一黨獨大，更在掏空台灣、斷送經濟前途，呼籲全體黨員團結合作，支持新任黨主席，才可爭取2026大選勝利。

盧秀燕表示，中華民國立國114年以來，最大價值是民主自由與經濟繁榮，但是民進黨執政以來，正在破壞民主自由、打壓言論，關電視台與平台，今年還發起大罷免，想要一黨獨大，還好全黨同心讓大罷免失敗；經濟繁榮方面，民進黨正在掏空台灣、斷送經濟前途，在這關鍵時刻，國民黨要堅守崗位、挺身而出，保衛中華民國、台灣與人民。

「2026年大選，我們非贏不可。」盧秀燕說，民進黨無所不用其極，想要挑撥分化、打擊抹黑黨主席與所有從政同志，呼籲全體黨員團結合作，支持新任黨主席鄭麗文，唯有團結合作，才可以爭取明年大選勝利；唯有國民黨勝利，中華民國才有未來，台灣才會穩定，人民才能受到保護。

鄭麗文致詞時提到，盧媽真的很辛苦，「石磨心」(台語)，台中市政千頭萬緒，尤其面對非洲豬瘟問題，展現其危機處理能力，雖然中央隨時見縫插針、扯後腿，想讓盧媽每一天日子不好過，可是盧仍展現最高情商，為了市政不分黨派，就是不希望看到台灣惡鬥、內耗。

鄭麗文說，盧秀燕過去8年做得這麼好，帶領台中很成功，國民黨不能漏氣，一定會在台中團結，圓滿提名最強的候選人，繼續為台中市民服務。