影／鄭麗文到南投參加黨慶 坦言遭遇上任來最艱困考驗

國民黨南投縣黨部今舉辦建黨131周年黨慶暨主任委員布達典禮，主委由立委游顥接任，黨主席鄭麗文出席與大跳小蘋果，笑稱是上任後最艱困考驗，坦言她就「嘴巴」最發達，並說2026中彰投開紅盤；游顥則說，過年前後擬定提名名單。

國民黨南投縣黨部主委今由立委游顥接任，今天活動立刻展現青春活力，現場帶動唱率黨員大跳小蘋果，游顥、鄭麗文及南投縣長許淑華、立委馬文君都被邀上台扭腰擺臀，並與70年資深黨員一起切蛋糕慶祝國民黨131歲生日，氣氛熱烈。

「她全身上下最發達的肌肉就是『這一張嘴』。」鄭麗文致詞笑稱與黨員唱跳是上任以來最艱困考驗，坦言自己雖人高馬大，但運動神經很差；隨後話鋒一轉痛批「民進黨每天亂、每天鬧」，但國民黨仍堅定對鄉親的承諾，腳踏實地在做事。

她表示，國民黨挺過大罷免，再來要讓許淑華最高票連任，縣議會團隊、鄉鎮市長不分新舊也要勝選；不只南投，中彰投都要開出紅盤，近年中台灣的黨內女將都是第一名的縣市首長，再來台中、彰化要交棒，棒棒都是最強棒，一定要大贏。

游顥則感謝鄭麗文讓他有機會接任主委，他說，鄭主席上任後積極推動黨務革新，現在更針對明年大選積極與組發會協調22縣市候選人，而明年一定要繼續再下一城，讓國民黨大勝，尤其南投縣要讓縣長許淑華帶領各級民代有最完美的成績。