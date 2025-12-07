游智彬簽下生死狀 約戰王世堅27日擂台格鬥

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬6日表示，決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了。圖／取自游智彬臉書
新黨副秘書長游智彬6日表示，決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了。圖／取自游智彬臉書

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部拋衛生紙表達抗議，與正在一樓受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，王世堅嗆「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」，游智彬6日表示，決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了。

不滿賴政府1.25兆元國防特別預算案，游智彬日前赴民進黨中央拋衛生紙抗議。對於游智彬隔街嗆聲「沒出息」，王世堅反擊嗆「有膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」，要游智彬找個地方生死狀簽一簽。

對此，游智彬昨晚在臉書上發文，表示自己「決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了」，並放話要在27日登上拳願明星格鬥賽（FOF）主辦的「娛樂格鬥賽事」，在擂台接戰王世堅。稍早游智彬又發練拳影片稱「進入緊急戰備狀態」。

新黨副秘書長游智彬6日表示，決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了。圖／取自游智彬臉書
新黨副秘書長游智彬6日表示，決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了。圖／取自游智彬臉書

