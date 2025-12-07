快訊

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

室內植栽也要定期「洗澡」 避免灰塵積累該多久清潔一次葉片？

后不見后？ 鄭麗文與盧秀燕同台擁抱曝好交情

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文(左二)就任後，與台中市長盧秀燕(左三)首次同框，兩人見面就大擁抱，展現好交情。記者余采瀅／攝影
國民黨主席鄭麗文(左二)就任後，與台中市長盧秀燕(左三)首次同框，兩人見面就大擁抱，展現好交情。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市黨部今舉行黨慶暨新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕先後到場，兩人首次在鄭就任後公開同框，鄭麗文一上台就與盧秀燕大擁抱，展現好交情。外界曾質疑雙方多次錯身是否「后不見后」，鄭麗文受訪時強調兩人有長年的姊妹情，外界不需要挑撥、見縫插針。

鄭麗文表示，盧市長跟她有長年的姊妹情，外界不需要挑撥、見縫插針，沒有用的。她跟市長關係非常好，盧市長這陣子非常辛苦，大家都感受到盧媽一心一意對台中市政的付出，台中在她的領導下有目共睹，也是市民最力挺的市長，希望國民黨團隊在盧媽的基礎下，繼續為台中市民服務。

據了解，鄭麗文當選主席後，首度到台中公開露面是在清水紫雲巖，當天盧秀燕則因早在一個多月前就安排好的「和平專案」而前往和平區，行程本重疊不上。

黨主席鄭麗文就任後，與盧秀燕首次同框，盧秀燕先到場致詞，鄭麗文隨後到場，一上台就與盧來個大擁抱，展現兩人好交情。鄭致詞時更說，今天風和日麗、陽光普照，因為太陽(盧秀燕)就在這裡，「尊盧」意味濃厚。

盧秀燕表示，自己第一次參選市長時不被看好，選情低迷，當時的選前之夜活動，就是由鄭麗文全程策畫，凸顯兩人好交情。

