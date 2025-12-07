柯文哲「自動請纓」將選台南？ 陳以信：可以幫忙找房子

民眾黨前主席柯文哲日前拋「自動請纓住南部」，引發外界聯想，近日更有分析指其高機率參選台南市長。國民黨台南市長參選人陳以信表示，若柯文哲將住台南甚至參選，樂觀其成、熱烈歡迎，他還可以幫忙找房子；這對民眾來說也是福音，期待藍白合作，翻轉台南才是最終目標。

柯文哲日前與民眾黨主席黃國昌合體直播，談及黃國昌及民眾黨的2026年選舉規畫時，脫口而出「我是自動請纓，我要住在南部」，引發討論，近日更傳出柯文哲很可能將參選台南市長。

陳以信表示，若柯文哲真的要辦來南部長期居住，他會以在地居民身分表達熱烈歡迎，期待柯文哲可以有更多時間來深入南部，無論是台南或高雄都很好，來了解南部人的心聲，了解政府長期重北輕南導致民眾的相對剝奪感；他提到，他還可以幫忙來找房子。

陳以信指出，目前地方上還沒聽到說柯文哲會來甚至參選，他也不了解實際情況，不過若柯文哲真的到台南住甚至參選，他樂觀其成，因為有更多人才服務、貢獻，這都要站在非常期待、充滿祝福來正面看待。

陳以信提到，現在他與國民黨立委謝龍介正爭取國民黨台南市長黨內提名，有結果後一定會團結一致，屆時如果民眾黨也有人選，那一定也是要藍白協調，國民黨會團結所有反對民進黨、非綠陣營的力量，這才能真正翻轉台南。