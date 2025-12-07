川普國安戰略用語引關注 國務院：致力維護台海和平

快訊

中央社／ 華盛頓6日專電

川普2.0「國家安全戰略」報告內容寫道，美國「不支持」任何單方面改變台海現狀的行為，而非過去常見的「反對」字眼，引起關注。美國國務院今天表示，華府致力維護台海和平穩定，「將維持長期的對台政策聲明」。

白宮昨天在網站公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

這份報告的用語為「不支持」，而拜登政府時期的國家安全戰略報告內容用字為「反對」任何一方片面改變現狀。對此，前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員的費瑞安（Ryan Fedasiuk）受訪指出，這代表了「明顯的降級」，是「政策漂移最明顯的證據」。

美國企業研究所資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）今天回覆中央社記者提問表示，他確實認為「最近的語言有所轉變」，可以理解台灣將感到有些困惑，「不確定這是否意在傳達美國政策聲明的調整」。

不過，古柏說，他的結論是「不認為川普政府有意將此做為美國政策的改變」。

費瑞安分析，川普政府最新國安戰略報告使用更弱的語言：「不支持任何片面改變」。這造成2個問題，它將美方對中國片面行動的立場從積極反對，弱化為被動不支持，它也讓這種降級後的表述成為未來談判的新基準，當中國國家主席習近平明年與美國總統川普（Donald Trump）會晤時，「幾乎一定會要求進一步調整」。

對於這份報告使用「不支持」任何單方面改變台海現狀的行為，而非過去常見「反對」片面改變現狀的說法，這是否代表美國對台立場轉變？國務院一位不具名發言人今晚以背景方式回覆中央社記者詢問表示，美國致力維護台海和平穩定。

發言人說，如同「國家安全戰略」報告所強調的，「我們將維持長期的對台政策聲明」。

美國 對台 戰略

