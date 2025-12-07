柯文哲請纓住在南部目的為何？ 白營：盼協助民眾黨成立議會黨團

「京華城案」在台北地院審理中，目前交保、上電子腳鐐的民眾黨前主席柯文哲一改低調，日前與民眾黨主席黃國昌合體直播，談及黃國昌及民眾黨的2026年選舉規劃時，脫口而出「我是自動請纓，我要住在南部」，近日引發討論。民眾黨內分析，柯文哲親征的可能性低，主要仍著眼在協助民眾黨在選後能在南部縣市成立縣市議會黨團。

根據台北地方法院排定審理期程，京華城案將從12月11日展開言詞辯論，預計傳喚柯文哲在內的11名被告出庭。柯文哲上周一改低調作風，直接與黃國昌合體開設直播，黃國昌談到明年2月，他離開立法院後的規劃，黃國昌表示仍會在每周二、五到立法院參加民眾黨立法院黨團的晨會，他個人會投入幫民眾黨開疆闢土的工作，期待自己能夠走入地方治理工作，有機會像柯文哲一樣，透過治理改變一座城市。柯文哲聽到後脫口「我是自動請纓，我要去住在南部」，黃國昌聽聞則連忙緩頰「等一下，我們先把12月言詞辯論做完。」

針對柯文哲的說法，有民眾黨人士表示，外界普遍解讀為柯文哲是藉此釋放出有意參選南部縣市首長的意圖，其實更大的可能性為瞄準議員選舉，民眾黨在2026年選舉首要目標仍是在各縣市成立議會黨團，然而目前在南部地區僅有雲林縣議員陳乙辰，柯文哲親征台南市長或高雄市長可能性相對較小。

依照現行公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，如果被控貪汙判決有罪定讞，無論刑度為何將都不得參選，至於登記參選前仍尚未定讞，則要端視刑度是否超過10年。京華城案預計在明年上半年一審宣判，柯文哲未來的參選之路，仍然取決自身司法案件的判決結果。。

民眾黨中央委員蔡壁如近期喊話「柯文哲參選台南市長」，她認為政治問題就是要政治解決，直接到台南跟賴清德總統直球對決，民眾黨過去太過溫良恭儉讓，如果柯文哲可以選舉就應該直球對決，「柯文哲出來參選，怎麼知道（國民黨立委）謝龍介不會禮讓？」

不過，蔡壁如受訪時也坦言，柯文哲目前面臨的最大關鍵，還是明年3月一審判決結果，如果刑度超過10年就無法參選，這段時間對於民眾黨來說至關重要，全黨應該協助柯文哲專心打專司、避免外界誤解，「怎麼配合讓他安心，都是我們要共同面對的課題」。

蔡壁如表示，民眾黨必須審慎應對京華城案，畢竟整體案件羈押人數龐大、黨內有2、300人被列為關係人，因此在法律程序尚未塵埃落定以前，絕對不能讓檢調抓到任何把柄，更是要避免被質疑有串供之虞，目前還是先穩住明年上半年一審判決，其餘選舉規劃則視判決結果再行調整。