影／賴總統改口留中華民國、沒台獨必要 鄭麗文嗆：那廢除台獨黨綱

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）今到南投參加黨慶活動，針對賴清德總統稱保留中華民國、沒台獨必要，呼籲賴那就廢台獨黨綱。記者賴香珊／攝影
賴清德總統認為「中華民國」有助團結台灣社會，沒宣布台獨必要。國民黨主席鄭麗文今開嗆，「不要拿中華民國4個字來玩廉價的政治遊戲」，若沒台獨問題、沒台獨必要，賴就下架台獨黨綱，若他能廢除台獨黨綱，相信朝野政黨將團結一致。

鄭麗文今參加國民黨南投縣黨部舉辦建黨131周年黨慶活動暨主任委員布達典禮；她受訪指出，10天前賴總統辦記者會，她就曾公開勸告賴總統不要點火、不要玩火，果然，短短不到10天時間就開始幫自己找樓梯下，改口幫自己轉圜。

而她認為身為一個國家元首對於重大的國家定位，應該要穩定清楚，而非一直策略性的不斷變化；其次，賴總統說沒台獨問題，沒有宣布台獨的必要，那她誠摯希望賴總統、賴主席乾脆下架、直接廢除台獨黨綱，讓大家相信你說的話是真的。

鄭麗文說，若賴總統在沒有宣布台獨的必要之下，廢除台獨黨綱，那他會跨出團結中華民國最關鍵的一步；若他能廢除台獨黨綱，相信朝野政黨，起碼包括中國國民黨在內，一定願意跟賴總統為了中華民國的未來團結一致。

只是，到底哪一個賴總統講的話才是真的？到底哪一個賴總統講的話才是真正代表賴總統？而賴總統的談話也再次證明了，中華民國的確是唯一可以保護台灣最重要的這把傘，就應該要認同中華民國、捍衛中華民國。

她強調，中華民國不是像賴總統說的只有4個字，只是個名稱；中華民國它所代表的是亞洲第一個民主共和國，「民有、民治、民享」的核心價值。但賴總統真的尊重中華民國所代表的民主、法治、自由的價值嗎？他認同「一中憲法」嗎？

而中華民國保障人權，他卻對陸配毫不留情的歧視。中華民國的價值是一個尊重地方自治的民主憲法，但賴總統到今天都還對地方政府的財畫法財源死抓著不肯放，所以，賴總統你真的相信中華民國？真認同中華民國憲法的核心價值嗎？

鄭麗文呼籲賴清德能夠誠懇回答問題，「不要拿中華民國4個字來玩廉價的政治遊戲」，而是團結在中華民國的憲法之下，不再搞對立、不再搞撕裂，台灣不能再內耗了，並希望賴總統下架台獨黨綱，支持、相信中華民國憲法的核心價值。

