鄭盧有心結？ 盧秀燕、鄭麗文首度同框展現好交情

國民黨台中市黨部今舉行黨慶暨新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文到場致詞，台中市長盧秀燕也出席，兩人首次在鄭就任後公開同框，引發外界關注。外界曾質疑雙方多次「錯身」是否代表有心結，盧秀燕受訪時明確否認，強調兩人交情深厚。

盧秀燕表示，自己第一次參選市長時不被看好，選情低迷，當時的選前之夜活動，就是由鄭麗文全程策畫，凸顯兩人好交情。

據了解，鄭麗文當選主席後，首度到台中公開露面是在清水紫雲巖，當天盧秀燕則因早在一個多月前就安排好的「和平專案」而前往和平區，行程本重疊不上。

盧秀燕日前接受聯合報專訪時也還原兩人互動。她說，鄭麗文在當選當晚第一時間就打電話向她致意，隔天還表達要親自到市府拜會，但當時市府正處理突發事件，緊接著還要面對議會總質詢，她便建議鄭先訪其他行程，之後再擇期見面。

盧秀燕今天參加黨慶活動，被問到是臨時決定的嗎？盧秀燕說，她身為國民黨員數十年，立場始終一致，幾乎每年都會來。上班的時候以市政為主，下班之後有私人的行程。