台美主辦反走私研討會 致力瓦解跨境犯罪網絡

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
財政部關務署與美國國土安全調查署（Homeland Security Investigations, HSI）台北辦公室，日前共同主辦2025年反走私研討會。圖／AIT提供
財政部關務署與美國國土安全調查署（Homeland Security Investigations, HSI）台北辦公室，日前共同主辦2025年反走私研討會。圖／AIT提供

財政部關務署與美國國土安全調查署（Homeland Security Investigations, HSI）台北辦公室，日前共同主辦2025年反走私研討會，促進策略分享、強化跨國合作。

美國在台協會AIT）表示，來自台灣、美國、紐西蘭、加拿大、英國與日本等國的執法官員及海關專家齊聚一堂，於12月2日共同參加2025年反走私研討會，為各地與會者打造一個關鍵交流平台，促進策略分享、強化跨國合作，並深化伙伴關係，共同致力瓦解跨境犯罪網絡，同心協力，打擊走私。

AIT表示，今年研討會由AIT副處長梁凱雯致開幕詞，會中並邀請多位業界領袖與執法專家分享專業洞見，攜手為打擊海關違規與組織犯罪貢獻更大的力量，「我們正以行動合作，打造一個更安全、更有保障的世界。」

