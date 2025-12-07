李翔宙警告：川普新版國安戰略 恐讓台海陷入臨戰深淵

川普政府發布2025年版美國「國家安全戰略」，強調台灣在地緣政治與全球半導體產業鏈的重要性，因此必須全力威懾台海衝突。國安局前局長李翔宙向聯合報指出，從美方的措辭仍可看出，在與中國大陸對抗的大戲碼下，台灣難脫「懷璧其罪」的風險，華府並打算將日韓等國也拖下水，成為「台灣有事」的一員。我方是否將在兩大霸權的對抗下，陷入與烏克蘭一般的「被配合、妥協」命運，值得深究。

李翔宙是在詳閱2025年版美國「國家安全戰略」後，寫下自己的解讀與看法給聯合報記者， 全文如下：

2025美國《國家安全戰略》報告明確將威懾台海衝突列為最優先安全考量，強調台灣不僅因半導體生產的主導地位重要，更因為能夠提供通往第二島鏈的直接通道,扼控東北亞與東南亞兩個戰略要域、扮演地緣戰略的重要關鍵角色所導致。

這份報告是川普第二任期對外政策的定調重錘，明顯對台海及亞太區域局勢發展將產生絕對關鍵影響，由於該戰略中對於「第一島鏈」、「南海」以及「台灣」的篇幅顯著增加，凸顯台灣地緣戰略的重要性；但是值得注意的是,報告在用詞上出現微妙變化。相較於過去美國政府慣於使用「反對」(oppose)任何單方面改變台海現狀,川普政府改為「不支持」(does not support) 。這樣的措辭轉變，隱涵著美國從主動反對，轉為被動不支持，代表承諾強度的弱化；生意經般論斤秤兩的政治用語，更隱涵著美中對抗大戲碼下，台灣的「懷璧其罪」！

報告也明確指出，美軍無法也不應該單獨承擔防衛責任，要求盟友必須增加國防支出，特別是日本、韓國等第一島鏈國家 。這對台灣意味著，美國期待台灣必須大幅提高國防投資，尤其需要發展「絕對性嚇阻」能力，俾使中國認識到即使發動攻擊也無法達成戰略目標 ，換言之，台灣軍備現代化，應優先投資於威懾侵略戰力的發展，這包括反艦飛彈、無人機系統等不對稱作戰武器。

台灣位居亞太特殊地緣戰略要地，扼控對南海航道——全球三分之一的航運安全管制，這樣的戰略地緣優勢對美國經濟尤其具有重大意義 。所以這也使得美國要把台灣當成重要戰略資產、第一島鏈的關鍵節點、半導體產業的發展核心；相對的，美國也從未排除台灣是區域內的潛在關鍵風險點，也正因為同樣是中國區域野心中「最脆弱卻又最具戰略關鍵」的目標 ；因是之故，美國的新戰略把台灣的安全地位抬得很高，但帳單也開得很貴；相對的，美國明確的將日本、南韓都納入「台灣有事」的責任區域範圍，不難理解，未來台灣安保費的對象不僅止於美國，或者日、韓，甚且菲律賓等國。

值得深思的是，從美國新戰略，在經濟發展及民主推動不同比重的重新規劃之下，戰略核心的基調「實力促和」（Peace through Strength）更強調交易性與實力對比，意味著美國正在以全面軍事力量支撐實質經濟發展，也隱約帶動更多的經濟實質衝擊甚而在各地產生零星不斷的戰火，未來戰爭與和平的界線愈趨模糊，也將更阻撓著真正的寧靜和平的發展與願景。

另將日本、南韓實質納入「台灣有事」設計框架內，恐將是短視近利、有害無益的戰略決策，把第一島鏈利益直接推上「美中較勁」舞台劇內，除了增強美國與交易籌碼之外，只會更增東北亞情勢緊繃嚴峻，甚至恐怕加速習近平解決統一中國大夢，甚至痛下「圍台鬥日韓」的決策部署與戰略決策，台海局勢更將永無寧日。

另外值得一提的是，這份新戰略毫不留情的指責歐洲價值觀的方向偏差——先入為主的誤認普丁是侵略主義及加以敵視；因之，促使美國強烈要求歐洲今後必須「自食其力」善盡歐洲自我防衛責任的基本緣由；尤有甚者，也因此將注定美國將與俄羅斯對烏克蘭戰爭的談和，進行「必要」且「有益」的配合與妥協。

據之，更深探索在「美中對抗」兩大之間的台灣，是否也將陷入與烏克蘭同樣被「配合、妥協」命運，則是研究探索美國新國安戰略的重中之重！