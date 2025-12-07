新聞幕後／民進黨不改「中華民國」國號 賴總統意在凸顯三件事

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統6日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。記者胡經周／攝影
賴清德總統6日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。記者胡經周／攝影

賴清德總統昨出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇時指出，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。

據了解，賴總統在這場論壇的致詞核心凸顯了三件事。第一，把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年「台灣前途決議文」、2024年「族群多元國家一體決議文」相映，說明一脈相承；第二，詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，目的在凸顯「台灣是台灣人的國家」與「互不隸屬」的主權意識早已深植台灣民主運動；第三，再一次用他多次強調「不論先來後到，只要認同這個國家，就是這個國家的主人；無論你叫台灣、中華民國台灣或是中華民國，大家在這片土地上都是主人」，呼籲社會在主權價值之上團結，而不是在族群與認同上分裂。

賴總統先從雷震、殷海光、傅正的身世談起。他們都出生在中國，年輕時因愛國情懷加入國民黨，參與抗日、反共；來到台灣後，看清威權統治的腐敗與壓迫，選擇用「民主、自由、法治」作為新的救國之道。雷震創辦「自由中國」，反對「反攻大陸」迷思，連署反對蔣中正三連任，最後入獄多年；傅正也為民主坐牢，殷海光則被迫離開教職。賴總統盼藉此提醒國人：民主不是天上掉下來的，而是前人付出自由甚至生命的代價換來，這是全體國民共同的歷史記憶，也是今天「團結守護民主」的共同基礎。

在雷震身上，總統特別點出他不只是要求成立反對黨，更在出獄後提出「救亡圖存」構想，希望打造「中華台灣民主國」，試圖跳脫「中華民國代表全中國」的舊框架。

據指出，賴總統認為，這不單是名稱的改變，而是一種突顯兩岸已「互不隸屬」的政治主張：台灣不應被鎖在中國內戰與流亡政權的敘事裡，而是要由生活在這塊土地上的人民自己決定前途。這種主權意識，正是今天我國面對威權壓力時，必須團結守住的核心價值。

接著，賴總統把雷震的理念，與民進黨1999年「台灣前途決議文」對照。決議文寫得很清楚：台灣已經是一個主權獨立的國家，依據憲法，名字叫中華民國；中華民國與中華人民共和國互不隸屬；台灣前途必須由2300萬人民決定，沒有另行宣布台灣獨立的必要。也就是說，民進黨選擇在現行憲政架構下完成主體定位，延續了雷震希望「台灣人自己決定自己國家」的精神方向一致，亦即，拒絕被併吞、拒絕被誤解為他國的一部分。

民進黨在2004年通過「族群多元國家一體決議文」，內容強調，不論先來後到，原住民族、客家人、閩南人、外省族群、新住民，只要認同台灣，就是這個國家的主人。而賴總統上任多次提及「不論先來後到，只要認同這個國家，就是這個國家的主人；無論你叫台灣、中華民國台灣或是中華民國，大家在這片土地上都是主人。」

賴總統認為，真正重要的是彼此否願意一起守護這個國家、一起站在民主這一邊。團結，不是要抹平差異，而是無論差異，願意選擇站在同一個國家立場。

當賴總統昨說雷震、殷海光、傅正與民進黨兩份決議文精神是一致的，其用意為：今天台灣社會有不同政黨、不同路線，但可以在幾件事情上團結，包括台灣已是主權獨立的國家，名字叫中華民國；與中華人民共和國互不隸屬；台灣前途由2300萬人決定；不論先來後到，只要認同這個國家，無論你叫台灣、中華民國台灣或是中華民國，大家都是主人。這些，是可以跨越藍綠、跨越世代、跨越族群的共同最低限度。

據指出，在中國威權壓力與內部政爭交織的時刻，賴總統昨天的致詞不只是對歷史致敬，更是主張維持現狀的「團結宣言」，在主權上，以「台灣前途決議文」作為底線，守住「主權獨立、互不隸屬」；在社會上，以《族群多元國家一體決議文》與「不論先來後到、認同就是主人；無論你叫台灣、中華民國台灣或中華民國」，修補不同族群、不同記憶之間的裂痕。

