觀察站／賴總統再喊團結 但民進黨做到了嗎

聯合報／ 本報記者周佑政

賴清德總統昨談及「國家認同」議題時，再次呼籲國家應該要團結，千萬不要讓外力分化。然而，賴政府執政以來，對在野國會多數採取「硬對抗」姿態，且動輒抹紅藍白，真正分化國家團結的是民進黨自己。

賴總統昨強調民進黨沒有改國號，是因為認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會；身為總統，面對外來威脅時，他希望國家應該要團結，千萬不要讓外力分化，分散力量就沒辦法保護國家。

由於賴總統日前才召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，端出為期八年、一點二五兆元的國防特別預算案。攸關這項軍費的特別條例，目前仍遭藍白阻擋，賴總統昨天的談話，除了訴諸國人，另一方面也是劍指在野黨。

賴總統談及「中華民國」的國家認同，稱中華民國的國號是憲法規定；不過，民進黨一直以來，卻不斷詬病這部「一中憲法」，而賴總統也曾自稱是「務實台獨工作者」，賴總統此時強調「中華民國」自然會受到在野的質疑與挑戰。

另外，賴總統再度呼籲國家應該要團結，但面對朝小野大的執政困境，民進黨政府並未謙卑溝通，取而代之的是，透過大罷免、對國會多數通過的法案覆議、釋憲等，強力對抗在野黨。以此次立法院否決政院提出的財劃法覆議案為例，卓揆竟稱「沒有必須執行壓力」；此言一出，勢必又將激化朝野對立。

賴總統上任後多次強調以團結國家為使命，他昨天的談話的重要目的，在於呼籲社會在主權價值之上團結，而不是在族群與認同上分裂。只不過，當前朝野關係不睦、社會分歧嚴重，賴總統除了「宣示」，更應檢視、改進民進黨的「實際作為」，否則團結終究只是空談。

賴清德 民進黨

