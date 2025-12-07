聽新聞
陳玉珍提助理費修法 國民黨內釀茶壺風暴

聯合報／ 記者屈彥辰程平／台北報導
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議。本報資料照片
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議。本報資料照片

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議，也釀成國民黨內茶壺風暴。有藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「總統副總統選舉罷免法」，替曾助鴻海創辦人郭台銘連署參選總統卻涉賄的屏東縣前議長周典論解套，「憑什麼讓我們被汙名化，幫特定人解套？明年所有縣市長都得被迫扛後座力。」

陳玉珍提出立法院組織法、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案，助理費由立委統籌運用，包含陳玉珍及參與連署的廿七名藍委頓時成輿論眾矢之的。

知情人士表示，此案並非由陳玉珍辦公室草擬，陳玉珍只是被「交辦」。有藍委透露，日前國民黨秘書長李乾龍在與國民黨團餐敘時，除了拜託黨團協助助理費案，還有周典論涉犯的「總統副總統選舉罷免法」，以及修正「不當黨產條例」，希望能幫整個國民黨產問題解套。

不過，陳玉珍否認「被迫」修法，她表示，助理費本就要法制化才不會讓人誤觸法網，無所謂圖利問題，政治人物能不能當選，還是要對選民負責。況且很多事情要做，要請地方、法案、隨行助理等，很多國家都是撥給國會辦公室。

有藍委說，黨中央要不要出來表態？藍委面對這些政治性法案，甚至可能被批為自肥的法案，是非常有壓力的，這些法案也不是藍委想做的，黨中央躲在後面，這樣好嗎？

國民黨發言人牛煦庭表示，助理費案主要源於每個案件判斷標準不一、淪為民進黨打壓異己的政治工具；因此，基層屢次反映希望重新檢視法律設計，黨中央和黨團保持溝通，並尊重黨團自主，希望助理費的討論能回歸理性，在立法院有更多的溝通、討論及協商；至於其他法案，所有法案都會經過黨團內部討論，黨中央抱持心態開放。

牛煦庭也以立委身分說，公費助理制度還是有存在的必要，目前的版本全部回歸「大水庫」，必然會招致強烈抨擊。建議黨團針對修法的版本集思廣益，商量後再排案。

針對助理費修法爭議，國民黨團總召傅崐萁表示，還有討論調整的空間。本報資料照片
針對助理費修法爭議，國民黨團總召傅崐萁表示，還有討論調整的空間。本報資料照片

國民黨團總召傅崐萁說，這次助理費修法並非黨團的版本，而是由陳玉珍所提出，但他認為，陳玉珍的版本能讓助理得到更大的保障，先進國家都是這樣做的，而如果外界質疑，有民代會利用修法後的巧門，苛扣助理，那老闆不好就不要跟。不過，傅崐萁也說，現在法案付委審查，就表示還有討論調整的空間，這並非最終版本。

陳玉珍 國民黨

陳玉珍提助理費修法 國民黨內釀茶壺風暴

