冷眼集／獨立機關設監軍？綠吃相難看

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

監院提修法要增設政務副審計長，審計部是民進黨政府執政下，僅存相對中立的獨立機關，這最後一塊淨土恐怕也難逃被「監軍」命運，且賴政府少數執政卻吃相難看，不思如何提升政府效率，想的卻是增加官位塞自己人，國人難以接受。

民進黨政府這些年來早將政治黑手伸進獨立機關，監察院、中選會、ＮＣＣ行政不中立又淪為政治打手，案例不勝枚舉；相較之下，監察院轄下的審計部，是少數敢言的獨立機關，甚至還因此惹禍上身。

審計部前年公布上一年度中央政府總決算審核報告，不少資料成了在野黨批評施政不力的佐證，監察院長陳菊在院會公開要求審計部應設發言人，依事實適度澄清，赤裸施壓審計長，毫不掩飾。審計長陳瑞敏則不卑不亢回應，決算報告發布後所獲評價有褒有貶，尊重多元開放且包容的社會。

審計部「爆政府的料」被盯上，這回監院直接提出修法，要增設政務副審計長，沒說出口的潛台詞是，以後不要以為有獨立機關的保護傘，民進黨就拿審計部沒辦法，政務官直接進駐，如同現在散布在各部會的「監軍」，未來恐會有不少政治凌駕專業的情事發生。

政府預算規模逐年成長，審計人力需要對應增加，確實有其必要性，甚至是增設一位文官副審計長，都是可討論的方向，但增設對象局限為政務官，任用資格相當寬鬆，外界自然聯想到「又要養肥貓了」，而且還是政府自己增設官位，毫不在意外界觀感，勢必將引發新一波民意反彈。

