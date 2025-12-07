聽新聞
0:00 / 0:00

監院擬增政務副審計長 藍憂傷害獨立性

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導
監察院提案修法，擬增設一名政務副審計長，遭質疑恐嚴重影響審計部獨立與公正性。圖為監察院外觀。記者蘇健忠／攝影
監察院提案修法，擬增設一名政務副審計長，遭質疑恐嚴重影響審計部獨立與公正性。圖為監察院外觀。記者蘇健忠／攝影

立法院司法及法制委員會下周將排「審計部組織法」修正草案，監察院這次修法主軸為增加審計部人力，包括副審計長將從二人增加到三人，其中一人比照簡任十四職等，也就是政務職。國民黨立委李彥秀質疑，審計應獨立於黨派與政治之外，她支持審計部增加人力，但反對增設政務副審計長。

依據監院提案，審計部設置副審計長二人至三人，輔助審計長處理部務；其中一人職務比照簡任第十四職等，其餘職務列簡任第十四職等。相較於先行「審計部置副審計長一人或二人，其職位列第十四職等」，監院提出的草案就是要增設政務副審計長。

監院認為，為契合整體官制官規設置規範，並因應審計業務需求，增設政務副審計長是依中央行政機關組織基準法，二級機關得設置副首長一人至三人，其中一人應列常任職務，其餘列政務職務；又行政院以外之中央機關準用之。且現有十八個部中，僅審計部副首長均為常務職，未列有政務職，與其他行政機關設官分職情形顯不一致。

不過，李彥秀質疑，副審計長向來是常務職，修法增置政務副審計長，恐影響審計權獨立行使，任命將受到政治力影響，甚至下達政策指導棋，嚴重影響審計部獨立與公正性，應獨立於黨派與政治之外，才能維繫審計部獨立運作空間。

李彥秀說，審計部職掌業務日趨繁重，她支持審計部增加審計人力，甚至是常務副審計長，但是反對增設政務副審計長。

對於藍委質疑，監察院昨無回應；民進黨立院黨團表示，審計單位業務愈趨繁重，若有業務需求，組織調整是可討論方向。

李彥秀 監察院 修法 行政院 司法 立法院

延伸閱讀

監院提修法增政務副審計長 李彥秀：反對政治任命 影響獨立與公正

核三最快2027重啟 李彥秀「蔡規賴不隨」：民進黨恐神主牌大戰

賴總統提1.25兆特別預算…李彥秀：財政無法樂觀 2030年才有賸餘

讚李四川是國民黨重要資產 李彥秀：2026絕不缺席

相關新聞

賴總統：留「中華民國」有助團結台灣社會

賴清德總統昨天指出，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。

新人天價月薪「比部長多」！藍委揭住都中心薪資亂象 花敬群：算法不正確

國民黨立委許宇甄今指出，115年度住都中心正式員額僅比今年多35人，薪資支出卻暴衝8929萬元，新增人員平均月薪達21萬...

陳玉珍提助理費修法 國民黨內釀茶壺風暴

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議，也釀成國民黨內茶壺風暴。有藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「...

冷眼集／藍委逕付二讀策略 縮小戰場反制綠 只怕呷緊弄破碗

在野黨團日前在立法院會一口氣將「不當黨產條例」等修正草案，直接抽出逕付二讀，並且在程序委員會阻擋行政院提出的一點二五兆元...

立院「委員會中心主義」崩壞 藍綠都質疑

國民黨籍立院交通委員會召委洪孟楷原排定明審查攸關中天關台的「衛星廣播電視法」，但國民黨團卻搶先一步將該法在上周五逕付二讀...

觀察站／賴總統再喊團結 但民進黨做到了嗎

賴清德總統昨談及「國家認同」議題時，再次呼籲國家應該要團結，千萬不要讓外力分化。然而，賴政府執政以來，對在野國會多數採取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。