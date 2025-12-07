監院擬增政務副審計長 藍憂傷害獨立性

立法院司法及法制委員會下周將排「審計部組織法」修正草案，監察院這次修法主軸為增加審計部人力，包括副審計長將從二人增加到三人，其中一人比照簡任十四職等，也就是政務職。國民黨立委李彥秀質疑，審計應獨立於黨派與政治之外，她支持審計部增加人力，但反對增設政務副審計長。

依據監院提案，審計部設置副審計長二人至三人，輔助審計長處理部務；其中一人職務比照簡任第十四職等，其餘職務列簡任第十四職等。相較於先行「審計部置副審計長一人或二人，其職位列第十四職等」，監院提出的草案就是要增設政務副審計長。

監院認為，為契合整體官制官規設置規範，並因應審計業務需求，增設政務副審計長是依中央行政機關組織基準法，二級機關得設置副首長一人至三人，其中一人應列常任職務，其餘列政務職務；又行政院以外之中央機關準用之。且現有十八個部中，僅審計部副首長均為常務職，未列有政務職，與其他行政機關設官分職情形顯不一致。

不過，李彥秀質疑，副審計長向來是常務職，修法增置政務副審計長，恐影響審計權獨立行使，任命將受到政治力影響，甚至下達政策指導棋，嚴重影響審計部獨立與公正性，應獨立於黨派與政治之外，才能維繫審計部獨立運作空間。

李彥秀說，審計部職掌業務日趨繁重，她支持審計部增加審計人力，甚至是常務副審計長，但是反對增設政務副審計長。

對於藍委質疑，監察院昨無回應；民進黨立院黨團表示，審計單位業務愈趨繁重，若有業務需求，組織調整是可討論方向。