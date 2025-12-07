聽新聞
新聞眼／輔選陋習 拿國家名器當遮羞布

聯合報／ 本報記者王燕華

副總統蕭美琴宜蘭視察農業，民進黨徵召參選縣長的林國漳全程陪同，兩人一搭一唱，成了造勢場合，兩名支援特勤的警員被撞傷後，揭露長期以來假公務、真輔選的「總統級陋習」，而林國漳穿上的行政院政務顧問背心，只是利用國家名器當輔選行程的遮羞布。

不到一年就要選舉，綠營府院黨全動起來，不只蕭美琴前天到宜蘭連跑四個點，被提名選縣長的林國漳緊緊跟隨；賴清德總統昨先到輔大參加百年校慶，再到新北苗栗同鄉會活動，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安都出席同台，賴更公開稱呼蘇是「未來的新北市長」，向民眾喊話「要選就要選最好的」，「總統級助攻」赤裸裸展現。

總統、副總統、行政院長等首長下鄉「出巡」所到之處，大批警力站路口交管，好讓大官一路順暢，因需求人力眾多，常有員警被強迫停休召回上班，早已引發基層不滿。未料這次蕭副總統一趟行程，竟造成兩名員警輕重傷；若首長下鄉行程是為公務，勞師動眾還情有可原，若是假公濟私的「總統級」輔選行程，讓傷者及家屬情何以堪？

細看蕭副總統的行程雖名為關心地方發展，但沒有公職的林國漳一路相隨，蕭還趁機盛讚林國漳有理想、抱負，向鄉親明示這次縣長選舉要給林支持與鼓勵，林也順勢提出農業政見，坐實藍白的輔選指控。

另一可議之處是林國漳早在十月廿二日被民進黨提名參選宜蘭縣長，一個多月來仍兼任行政院政務顧問，穿著印有這項職務的背心趴趴走，藉此包裝選舉的行政不中立作為；雖然行政院政務顧問是無給職的兼職，但仍是國家名器，如果一參選就視行政中立為無物，就要揩政府的油，選上縣長還懂得利益迴避、清廉自持嗎？

假公務行程之便、行輔選之私的行徑遊走在灰色地帶，這次兩名員警受傷的不幸事件也撞出了這長年的陋習，無疑是給高位者一記當頭棒喝，必須在公務與選舉活動之間畫下清楚的界線，終結陋習。

林國漳 民進黨 蕭美琴 賴清德 行政中立 宜蘭

