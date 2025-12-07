聽新聞
賴總統：留「中華民國」有助團結台灣社會

聯合報／ 記者周佑政劉懿萱／台北報導
賴清德總統昨指出，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。記者胡經周／攝影
賴清德總統昨天指出，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。

賴總統昨天出席雷震民主人權基金、紀念殷海光先生學術基金會、傅正民主研究中心共同舉辦「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇並發表上述談話。

賴總統說，雷震成立自由中國雜誌，在台灣推廣民主自由工作，揭櫫民主反共大旗；殷海光發表文章，質疑當時政府反攻大陸正當性與必要性。雷震認為，救亡圖存要組反對黨監督政府。三人不見容於當時執政當局，雷震、傅正先後入獄，殷海光遭政府終止研究與教育工作。

賴總統說，雷震出獄後撰寫「救亡圖存獻議」，建議政府將國號改為「中華台灣民主國」，當時政府當然不接受。雷震壯志未酬，但雷震的遺願由傅正與台灣的後起之秀共同完成，在傅正串連下，民進黨於一九八六年九月廿八日成立。

賴總統指出，雷震當時希望能夠改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著這名字有助於團結台灣社會。賴總統稱，民進黨的理念跟雷震是一致的，不管台灣的國家名稱叫做中華民國，或國際社會目前叫我們為台灣。去年他當選時，時任美國國務卿布林肯稱呼他為台灣第五任民選總統，國際社會有時稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，其實都是指台澎金馬二三○○萬人。賴總統強調，面對外來威脅時，他非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力分化，分散力量就沒辦法保護國家。

國民黨立委李彥秀表示，賴總統一九九七年在國民大會高舉「台灣獨立萬歲」的標語，二○一五年擔任台南市長公開宣示主張台灣獨立，二○一七年擔任行政院長稱自己是「主張台灣獨立的政治工作者」，不論擔任什麼職務都不會改變。

藍委：喊團結開民主倒車

李彥秀說，民進黨嘴巴喊團結，實際上卻是大開民主倒車，關閉電視台、戕害言論自由、販售紅色恐怖、霸凌陸配、霸凌法制，封鎖網路平台，讓台灣年輕人必須翻牆獲得資訊，這與賴總統口中的威權有何不同？與獨裁專制有何差異？看在雷震、傅正、殷海光以及為台灣民主自由犧牲奉獻的前輩，恐真的都要掉眼淚。

民眾黨立委林國成說，賴總統之前自稱務實台獨工作者，現在又說中華民國有助於台灣團結，講話還有可信度？呼籲賴總統先確認自己是台灣國還是中華民國總統。

