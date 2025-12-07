府遺憾 在野黨批假視察、真輔選

宜蘭一名廿四歲林姓警員前天支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，國民黨立委吳宗憲、王鴻薇昨表示，這是輔選行程，要求民進黨負責，勿再增基層困擾。民進黨立委陳俊宇說，蕭美琴來宜蘭關心長照與農民災損，慰問參與光復救災者的復原狀況，非輔選行程；總統府表示，後續會持續對於受傷員警表達關心並給予協助。

吳宗憲說，從蕭的臉書可以發現，她去宜蘭不是關心縣政和基層員警，而是專門幫林國漳輔選。吳宗憲呼籲，員警的工作已經超過負荷，林姓員警更是休假中，停休趕回值班，也希望中央多體恤基層員警，勿再增加非必要行程。

王鴻薇直言，這是「以私害公」，蕭美琴名為到宜蘭視察，其實身邊帶著一個不具有任何公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人。這是妥妥的輔選行程，濫用國家資源，員警出意外也應由民進黨負完全賠償責任。

民眾黨宜蘭縣黨部主委、縣長參選人陳琬惠說，林國漳獲提名參選宜蘭縣長後，民進黨上下拿政府資源傾全力輔選，若只是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，不僅是糟蹋宜蘭人，更凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。

民進黨宜蘭縣黨部昨天發聲明，稱蕭美琴的行程都屬公務、支持地方發展，並非輔選，不應被扭曲利用。

總統府發言人郭雅慧表示，前天傍晚發生這樣的不幸、令人遺憾的狀況，第一時間政務委員陳金德、陳俊宇，都趕到醫院去關心傷者、慰問家屬，也表達正副總統對於員警傷勢的關心。後續府方會持續表達關心，給予協助。