聽新聞
0:00 / 0:00

為副總統執行交管 2警車禍輕重傷

聯合報／ 記者王燕華戴永華廖炳棋吳淑玲周佑政／連線報導
副總統蕭美琴（前中）前天到宜蘭視察，民進黨徵召參選下屆縣長的林國漳（前右二）著行政院政務顧問背心一路陪同。圖／取自蕭美琴臉書
副總統蕭美琴（前中）前天到宜蘭視察，民進黨徵召參選下屆縣長的林國漳（前右二）著行政院政務顧問背心一路陪同。圖／取自蕭美琴臉書

副總統蕭美琴前天帶著無公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳走宜蘭行程，往返時，宜蘭、台北兩名執行副總統交管勤務的員警發生事故造成輕重傷。她昨上午照跑行程，下午她與行政院長卓榮泰前往探視兩位受傷員警，並表示對此感到「十分不捨」。

蕭美琴的宜蘭行程，包括探視在花蓮光復鄉協助救災時感染病危的「物資超人」李耀全；隨後到礁溪鄉淇珍御果友善農場關心生產情形；之後到頭城鎮聖方濟安養院宣導長照三點○；最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館。

據了解，四個行程林國漳皆隨行，兩人互動密切，蕭美琴更大力稱讚林國漳是有理想、抱負的律師，林不像她們參選那麼多次，過程當中需要鄉親不斷支持鼓勵。

不過，外界質疑林國漳十月中旬就被民進黨提名參選宜蘭縣長，至今已一個多月，卻仍兼任行政院政務顧問，前天也穿著印有行政院政務顧問頭銜的背心走行程，有行政不中立之嫌。

就在前晚六時許，宜蘭林姓警員支援副總統車隊交管勤務，在頭城被失控的廂型車撞擊後卡在水溝，傷勢嚴重。送醫時腹部以下有大面積傷口、多處骨折，陽明交大醫院經三小時手術後救回一命，轉送台北榮總接受整型治療。

事隔卅八分鐘後，蕭美琴返回台北，北市大安交通分隊曾姓警員為蕭前導清道時，在路口與車輛相撞，右手骨折送醫救治。

蕭美琴臉書的行程照片中，林國漳總在「Ｃ位」旁。蕭美琴昨天上午照常南下參加台南大學附小一三○周年校慶，呼籲大家為受傷員警集氣。昨天一整天蕭的臉書最新發文持續停留在她與林國漳同框的文章，網友紛紛湧入砲轟「快去探視受傷的員警」、「公器私用、就是輔選」、「一句安慰因公受傷的員警也不願意提」。

晚間蕭美琴在臉書發文表示，對於兩名員警不幸發生交通事故，她感到十分不捨，下午與卓院長前往探視，這兩起事件都讓人非常難過。希望大家一起為兩位員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。

蕭美琴 宜蘭 林國漳 交通事故 民進黨 骨折 公器私用

延伸閱讀

2員警執行副總統交通勤務受傷 蕭美琴：十分不捨 已與卓揆前往探視

警執勤交管遭撞重傷…副總統「幫輔選釀悲劇」？同行綠委還原當天情況

員警支援蕭美琴交管受重傷 總統府：持續關心 給予協助

蕭美琴為他來宜蘭輔選釀悲劇？林國漳：第一時間趕往醫院

相關新聞

2員警執行副總統交通勤務受傷 蕭美琴：十分不捨 已與卓揆前往探視

宜蘭與台北昨分別有員警執行副總統蕭美琴交通勤務受傷，蕭美琴今天在臉書表示，「對此，我感到十分不捨」。她已在今日下午與行政...

新人天價月薪「比部長多」！藍委揭住都中心薪資亂象 花敬群：算法不正確

國民黨立委許宇甄今指出，115年度住都中心正式員額僅比今年多35人，薪資支出卻暴衝8929萬元，新增人員平均月薪達21萬...

助理費除罪化 牛煦庭喊話國民黨團集思廣益：公費助理有存在必要

助理費除罪化相關修法草案昨日正式付委審查，而相關修法引發軒然大波。國民黨立委牛煦庭今日表示，建議國民黨立法院黨團針對修法...

賴總統憶當年為團結社會留中華民國名字 不同黨競爭「國家利益更重要」

賴清德總統今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為...

陳玉珍提助理費修法 國民黨內釀茶壺風暴

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議，也釀成國民黨內茶壺風暴。有藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「...

冷眼集／藍委逕付二讀策略 縮小戰場反制綠 只怕呷緊弄破碗

在野黨團日前在立法院會一口氣將「不當黨產條例」等修正草案，直接抽出逕付二讀，並且在程序委員會阻擋行政院提出的一點二五兆元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。