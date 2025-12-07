為副總統執行交管 2警車禍輕重傷

副總統蕭美琴前天帶著無公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳走宜蘭行程，往返時，宜蘭、台北兩名執行副總統交管勤務的員警發生事故造成輕重傷。她昨上午照跑行程，下午她與行政院長卓榮泰前往探視兩位受傷員警，並表示對此感到「十分不捨」。

蕭美琴的宜蘭行程，包括探視在花蓮光復鄉協助救災時感染病危的「物資超人」李耀全；隨後到礁溪鄉淇珍御果友善農場關心生產情形；之後到頭城鎮聖方濟安養院宣導長照三點○；最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館。

據了解，四個行程林國漳皆隨行，兩人互動密切，蕭美琴更大力稱讚林國漳是有理想、抱負的律師，林不像她們參選那麼多次，過程當中需要鄉親不斷支持鼓勵。

不過，外界質疑林國漳十月中旬就被民進黨提名參選宜蘭縣長，至今已一個多月，卻仍兼任行政院政務顧問，前天也穿著印有行政院政務顧問頭銜的背心走行程，有行政不中立之嫌。

就在前晚六時許，宜蘭林姓警員支援副總統車隊交管勤務，在頭城被失控的廂型車撞擊後卡在水溝，傷勢嚴重。送醫時腹部以下有大面積傷口、多處骨折，陽明交大醫院經三小時手術後救回一命，轉送台北榮總接受整型治療。

事隔卅八分鐘後，蕭美琴返回台北，北市大安交通分隊曾姓警員為蕭前導清道時，在路口與車輛相撞，右手骨折送醫救治。

蕭美琴臉書的行程照片中，林國漳總在「Ｃ位」旁。蕭美琴昨天上午照常南下參加台南大學附小一三○周年校慶，呼籲大家為受傷員警集氣。昨天一整天蕭的臉書最新發文持續停留在她與林國漳同框的文章，網友紛紛湧入砲轟「快去探視受傷的員警」、「公器私用、就是輔選」、「一句安慰因公受傷的員警也不願意提」。

晚間蕭美琴在臉書發文表示，對於兩名員警不幸發生交通事故，她感到十分不捨，下午與卓院長前往探視，這兩起事件都讓人非常難過。希望大家一起為兩位員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。