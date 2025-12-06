陸委會副主委沈有忠訪問柏林 德議員肯定台灣守護民主

陸委會副主委沈有忠近日到訪柏林，與多名德國國會議員舉行會談；國會友台小組副主席萊歇爾表示，俄烏戰爭加深德國對威權的警覺，肯定台灣面對中國各種施壓仍堅守民主自由，民主國家需深化合作，台海和平與穩定對全球安全至關重要。

根據駐德代表處新聞稿，沈有忠12月1日至2日訪問柏林期間，與國會友台小組副主席萊歇爾（Markus Reichel）、國會住宅與城市發展、建築委員會副主席克羅寧（Axel Knoerig）及國會議員史密特（Christoph Schmidt）會談，說明台海安全情勢及印太區域和平面臨的挑戰。

沈有忠向德方說明，中國在國際場域錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議、排擠台灣國際參與，以及持續對台施加灰色地帶衝突與滲透的現況。

沈有忠表示，面對中國加大分化台灣社會與干擾區域穩定的作為，台灣持續強化自主國防與多元韌性。賴清德總統已宣示將編列400億美元特別預算，結合半導體、資通訊與人工智慧產業，加速國防與軍工技術升級，提升整體防禦與社會韌性。

他強調，民主台灣是印太和平的核心，也是全球民主體系的重要一環，未來台德可在多領域深化合作。

陪同會面的駐德代表谷瑞生則向議員們指出，德國近年對台灣的支持「超越以往」。台灣長期面對灰色地帶衝突、認知戰、經濟脅迫與每日超過240萬次的網路攻擊等威脅，其韌性防衛經驗可供歐洲參考。

對於中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，谷瑞生提到，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）已多次公開強調，聯合國憲章禁止以武力威脅或使用武力的原則同樣適用於台海。

谷瑞生並指出，隨著台積電在德國投資設廠，台德科技與經濟合作更趨緊密，也將吸引更多台灣科技人才赴德，期待雙方交流持續擴大。

萊歇爾表示，俄烏戰爭讓德國更加體認威權對民主自由的威脅，民主陣營必須緊密合作、共同防衛。與會國會議員強調，德國軍艦通過台灣海峽展現支持民主夥伴的立場，並肯定台灣在面對中國壓力下維護民主自由的努力，認為台灣經驗對民主國家具有重要借鏡價值。