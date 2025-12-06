總統電賀亞太自由婦女協會 盼繼續激發婦女成長潛力

亞太自由婦女協會今天晚間舉行創會5週年感恩餐會，總統賴清德以賀電表達祝福，期盼協會繼續秉創社宗旨，激發婦女成長潛能，強化公私協力機制，健全關懷互助網絡，攜手為營造溫馨和樂的幸福家園貢獻心力。

前無任所大使楊黃美幸推動成立的亞太自由婦女協會，舉行5週年感恩餐會及第4屆亞太學生領袖獎頒獎典禮，邀請國策顧問黃越綏以「如何活出自在」為題演講。遠景基金會董事長陳唐山、僑委會副委員長李妍慧，立委范雲、林月琴、王正旭等人與會。

賴總統賀電期盼協會繼續秉創社宗旨，激發婦女成長潛能，強化公私協力機制，健全關懷互助網絡，攜手為營造溫馨和樂的幸福家園貢獻心力。

副總統蕭美琴賀電肯定協會積極發揮組織綜效，關注性別平等議題，倡揚人權保障理念，促進社會和諧發展。

亞太自由婦女協會理事長卓春英致詞表示，協會致力鼓勵婦女參與公共事務爭取話語權，培養國家未來主人翁青少年參與並了解公共事務，並加強推動性平鼓勵男性入會，未來將努力推動青年參與相關的國際會議。

黃越綏演講時分享，想活得自由自在就是做自己，人活在世上由於受基因、環境、責任等影響，不一定能活得自由自在，最重要是內心要能夠自由自在。她常勸政治人物、媒體與藝人要謙卑，沒了舞台就沒人理，要活得自在，關鍵在於自己的心境。

此外，針對美國白宮公布2025年「國家安全戰略」報告，陳唐山受訪表示，美國深切感受印太區域和平穩定的重要性，台灣一旦有事，將是整個第一島鏈的事情。倘若中國突破第一島鏈封鎖，就可長驅直入第二島鏈，對美國的國家安全的威脅至關重要。

陳唐山指出，現階段台灣內部問題嚴重，有些人在國會發言往往與台灣的國家利益衝突，甚至影響台灣的地位問題，也會影響美、日等國際社會對台灣的看法，他希望台灣內部要團結。