助理費除罪化掀議論 傅崐萁指修法是保障助理：付委後仍可討論調整
國民黨立委陳玉珍提案要讓助理費除罪化，引發黨中央強逼藍委替特定人修法解套的批評。國民黨團總召傅崐萁表示，這次並非黨團提案，本部不應由他說明，但他認為，陳玉珍的版本是保障助理的先進立法。傅崐萁也說，案子付委後就是可以充分討論，國民黨團在本屆立院，所有案子都是有共識才三讀，沒有強渡關山的。
助理費除罪化相關修法，不但讓國會助理圈炸鍋，更有藍委表示，黨中央「憑什麼讓我們被汙名化，幫特定人解套？明年所有縣市長都得被迫扛後座力。」
對於外界批評的聲浪，傅崐萁表示，這次助理費修法並非黨團的版本，而是由陳玉珍所提出，但他認為，陳玉珍的版本能讓助理得到更大的保障，先進國家都是這樣做的，而如果外界質疑，有民代會利用修法後的巧門，苛扣助理，那老闆不好就不要跟。不過，傅崐萁也說，現在法案付委審查，就表示還有討論調整的空間，這並非最終版本。
傅崐萁也說，去年二月一日到現在，所有的案子都經過大家討論，最後達到共識才三讀，有哪個案子強渡關山嗎?不是民進黨說什麼就要聽他們的，那在野黨解散好了。
FB留言