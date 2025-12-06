何志偉桃園辦親子活動 展現跨齡吸引力

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府副秘書長何志偉今天出席在桃園中壢區興仁親子樂園登場的「桃園HO幸福親子派對」，與現場千位市民親切互動。圖／何志偉提供
民進黨桃園市長人選「黑馬」、總統府副秘書長何志偉今天在桃園中壢區興仁親子公園舉辦「桃園HO幸福親子活動」，邀請「香蕉哥哥」、「蔓越莓姐姐」等多位幼幼台兒童節目主持人帶著大小朋友唱唱跳跳同樂，吸引上千位大小朋友參與，現場氣氛熱鬧溫馨。包括彭俊豪、張曉昀、張肇良、魏昀等綠營桃園市議員也到場力挺。

何志偉今天再度化身「志偉哥哥」，不僅在活動開始前走入人群，逐一向大朋友、小朋友打招呼，還有小粉絲向他獻上手繪、充滿童趣的加油海報。

何志偉受訪時透露，他很喜歡走入社區、公園與市民一起曬曬太陽、踩踩草地，因他人生中許多重要政策想法，都是從與人聊天中誕生的，就像TPASS通勤月票，就是靠著在地方聽大家反映交通負擔後，一步一步腦力激盪產生出來的靈感。他認為，唯有多傾聽、多交流，才能真正了解市民需的需求，尤其桃園今天的天氣非常好，在冬日暖陽中舉辦親子活動，可以給小朋友猶如童話世界的感受，他也能直接聽到市民想法，協助減輕家長的育兒壓力。

何志偉也再度提到賴清德總統所提出的「0到22歲國家一起養」政策理念，將現行「0-6歲國家一起養2.0」延伸到教育階段，包括公私立高中職免學費、私立大專學費減免，以及生育補助、育兒津貼、人工生殖補助、長照3.0等，要讓家長真正感受到國家站在他們身邊，一起陪孩子們長大。

