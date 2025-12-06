助理費除罪化 牛煦庭喊話國民黨團集思廣益：公費助理有存在必要

助理費除罪化相關修法草案昨日正式付委審查，而相關修法引發軒然大波。國民黨立委牛煦庭今日表示，建議國民黨立法院黨團針對修法的版本集思廣益，商量後再排案。

藍委提案修法「立法院組織法」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化。此草案一出，立即點燃國會助理的怒火。

有立院人士表示，立委提出這種剝奪助理費的做法就是自肥，要自肥不該拿助理費開刀，很多人想當「便當助理」，當助理費都歸立委統籌，立委可以找一堆便當助理，違法亂紀的問題又會回到國會減半以前的狀況。該人士說，這些便當助理不只是人頭，來源背景複雜，仗勢欺人、作威作福的消息多有所聞，行政機關對此常也困擾不已。

牛煦庭以立委身分，表示他認為公費助理制度還是有存在的必要，目前的版本全部回歸「大水庫」，必然會招致強烈抨擊。牛煦庭強調，他建議國民黨團針對修法的版本集思廣益，商量後再排案。