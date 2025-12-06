快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

林佳龍見美國智庫 盼建構理念相近國家安全交流機制

中央社／ 台北6日電
林佳龍今天在臉書發文指出，昨天上午陪同總統賴清德在總統府接見訪團，下午在外交部與訪團深入討論兩岸關係、台美經貿以及印太地區安全等議題。圖／截自臉書
林佳龍今天在臉書發文指出，昨天上午陪同總統賴清德在總統府接見訪團，下午在外交部與訪團深入討論兩岸關係、台美經貿以及印太地區安全等議題。圖／截自臉書

外交部林佳龍昨天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特所率訪團時表示，國家安全是生存的基本條件，台灣期盼與理念相近的國家建構安全交流機制，同時透過提升防衛能力，展現保衛國家的決心，並進一步增強台灣人民的信心。

林佳龍今天在臉書發文指出，昨天上午陪同總統賴清德在總統府接見訪團，下午在外交部與訪團深入討論兩岸關係、台美經貿以及印太地區安全等議題。

林佳龍說，他在與艾略特（Susan M. Elliott）及訪團會晤時強調，中國威權擴張所帶來的挑戰不僅影響台灣，更牽動整個印太地區及國際社會，國家安全是生存的基本條件，沒有安全作為保障，就無法談論繁榮。

林佳龍表示，面對中國持續的認知作戰、網路攻擊與灰色地帶行動，台灣期盼與理念相近的國家建構安全交流機制，同時透過提升防衛能力，展現保衛國家的決心，並進一步增強台灣人民的信心。

台美經貿合作方面，林佳龍指出，在中美競爭及全球供應鏈重組的趨勢下，台灣企業投資美國並非風險、而是機會，願與美國在半導體、伺服器、機器人及人工智慧等產業，建立互利互惠的合作關係，藉由建構完整的AI產業布局，並融入美國創新生態系，達成台美共創繁榮的目標。

林佳龍 外交部 美國 台美 國家安全

延伸閱讀

林佳龍接見國際護理協會訪團 感謝力挺台灣主辦大會

川普簽署「台灣保證落實法案」 林佳龍：台美夥伴關係持續穩健深化

影／與宏都拉斯復交？ 林佳龍：保持開放態度

林佳龍：積極與宏國總統當選人洽談雙邊關係 復交持開放態度

相關新聞

2警執行交管勤務受傷 副總統不捨發聲：已與卓榮泰探視慰問

宜蘭與台北昨天分別有員警執行交通勤務受傷，副總統蕭美琴今天表示，她下午已與行政院長卓榮泰探視2名員警，向傷者以及家屬表達...

新人天價月薪「比部長多」！藍委揭住都中心薪資亂象 花敬群：算法不正確

國民黨立委許宇甄今指出，115年度住都中心正式員額僅比今年多35人，薪資支出卻暴衝8929萬元，新增人員平均月薪達21萬...

助理費除罪化 牛煦庭喊話國民黨團集思廣益：公費助理有存在必要

助理費除罪化相關修法草案昨日正式付委審查，而相關修法引發軒然大波。國民黨立委牛煦庭今日表示，建議國民黨立法院黨團針對修法...

賴總統憶當年為團結社會留中華民國名字 不同黨競爭「國家利益更重要」

賴清德總統今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為...

花蓮馬太鞍溪中繼屋進度50% 劉世芳：明年1月可入住

花蓮馬太鞍溪堰塞湖中繼屋持續動工中，內政部長劉世芳今前往大馬村關心災後復原情形。劉世芳表示，掌握40戶居民在地安置需求，...

何志偉桃園辦親子活動 展現跨齡吸引力

民進黨桃園市長人選「黑馬」、總統府副秘書長何志偉今天在桃園中壢區興仁親子公園舉辦「桃園HO幸福親子活動」，邀請「香蕉哥哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。