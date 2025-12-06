訪法國拓展水果市場 黃偉哲會晤國會議員深化國際交流

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲與法國國民議會馬堤諾議員交流。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲訪問法國行銷台南農特產品，於當地時間4日造訪駐法國台北代表處，並在郝培芝大使的陪同下與法國國民議會友台小組副主席馬堤諾議員（Éric Martineau）會晤，三方就綠能政策、農業貿易、地方政治及國際情勢等議題進行深度會談。

郝培芝表示，黃偉哲市長與馬堤諾議員皆具國會議員及地方治理經驗，而馬堤諾議員也是一名自耕農，他長期投入環境政策與農業議題，與具有農推背景、積極行銷台南農產品的市長黃偉哲有許多交流空間。

黃偉哲也分享台南推動潔淨能源的成果，他指出日照充足的台南已將綠能建設納入都市規畫，例如在多處停車場與球場已建置太陽能光電系統，不僅減碳還能創造穩定的綠色收益。

馬堤諾對此表示，法國一向重視歷史古蹟保存，而台南能在保存文化資產的同時推動低碳發展，兩者並行的相關經驗令他印象深刻，也對台南的光電停車場與太陽能風雨球場高度讚賞，認為這樣的做法值得法國行政單位借鏡參考。

會談過程熱烈，議員也品嘗新鮮台南芭樂，並戴上黃偉哲致贈的蘭花領帶來表達對台南市的友好與支持。

黃偉哲此次赴法拓銷農產、會晤政要，由駐處提供周密建議與安排，當市府團隊在代表處見到我國國旗高掛飄揚，備感親切與振奮，也感佩郝培芝大使海外奔走的成果能惠及地方政府。

市長黃偉哲與法國國民議會馬堤諾議員交流。圖／台南市政府提供
台南市府團隊與駐處人員在代表處前與國旗合影。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲不忘推銷台南農特產品。圖／台南市政府提供
法國國民議會馬堤諾議員展示蘭花領帶。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與法國國民議會馬堤諾議員交流。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與法國國民議會馬堤諾議員與駐法國台北代表處大使郝培芝合影。圖／台南市政府提供
