賴總統憶當年為團結社會留中華民國名字 不同黨競爭「國家利益更重要」

賴清德總統今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，目的也是為團結台灣社會。

雷震民主人權基金、紀念殷海光先生學術基金會、傅正民主研究中心共同舉辦「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇。

賴總統致詞時表示，雷震成立「自由中國」雜誌，在台灣推廣民主自由工作，揭櫫民主反共大旗。殷海光發表文章，質疑當時政府反攻大陸正當性與必要性。雷震認為，救亡圖存要組反對黨監督政府。三人不見容於當時執政當局，雷震、傅正先後入獄，殷海光遭政府終止研究與教育工作。

賴總統表示，雷震出獄後撰寫「救亡圖存獻議」，建議政府將國號改為「中華台灣民主國」，當時政府當然不接受。雷震壯志未酬，但雷震的遺願由傅正與台灣的後起之秀共同完成，在傅正串連下，民進黨於1986年9月28日成立。

賴總統指出，民進黨1999年通過「台灣前途決議文」，內容是台灣已經是主權獨立的國家，根據憲法，名字叫中華民國，主權與中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬人決定。雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，目的也是為團結台灣社會。

賴總統說，去年他當選時，時任美國國務卿布林肯稱呼他為台灣第五任民選總統，國際社會有時稱呼中華民國台灣或台灣，不管如何稱呼，都是指台澎金馬2300萬人。

賴總統表示，身為總統，面對外來威脅時，他非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力分化，分散力量就沒辦法保護國家。

賴總統表示，儘管看似與雷震改國號的倡議不同，但理念一致，因為不管是稱呼中華民國、中華民國台灣，或是台灣，都是指台澎金馬2300萬人，因此民進黨2024年通過「族群多元國家一體決議文」，尊重每個人生活經驗，認為不管先來後到，只要認同台灣就是這國家主人。

賴總統說，他希望團結一致對外，並團結在3個面向，第一是民主，第二是反共，第三個是不分政黨把國家利益擺在前面。不同政黨沒有關係，因為民主政治就是政黨政治，不同政黨彼此競爭很自然，但「同一個國家比較重要」。希望面對中國未來威脅時，台灣第一步就是用民主團結國家，第二是用反共凝聚人民力量，第三是國家利益最優先，同一個國家認同才有辦法團結。