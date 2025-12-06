影／踏上「藍營鐵板」…苗栗媳婦鄭麗文回婆家 點出藍綠最大差異
「苗栗媳婦」鄭麗文今天以國民黨主席身分到苗栗縣黨部參加黨慶，受到全場老中青三代黨員的熱情支持，場面熱絡非凡，她感謝縣府、議會及各鄉鎮市長、各級民代的付出帶動苗栗發展，提供安全舒適的環境讓大家能追求夢想，國民黨團隊是做事的，民進黨卻是「鬧事」的政府。
苗栗縣是民進黨在台灣西部唯一未曾執政過的縣市，被外界視為藍營的鐵板一塊。
鄭麗文上午到國民黨苗栗縣黨部參加黨慶及主委李文斌受證、新黨員宣誓儀式，致詞時看見場內有後龍鎮的鄉親揮手致意，開心地向大家分享自己是苗栗媳婦，老公是後龍鎮水尾人，為現場製造熱絡氣氛。
包括縣長鍾東錦、前縣長劉政鴻、現任議長李文斌、副議長張淑芬及陳超明、邱鎮軍兩名國民黨立委，還有前立委徐志榮及許多鄉鎮首長、代表前來。
鄭麗文感謝所有到場的黨籍或藍營支持者，強調明年五合一選舉，大家要團結一致讓黨提名的參選者「全壘打」，繼續為苗栗提供優質的服務。她也反批說，在目前風雲詭譎的內、外環境裡，民進黨在中央執政且無所不用其極，成了「鬧事的政府」，國民黨力求打造安定、安心、安全的環境，民進黨卻每天撕裂國人的情感、製造仇恨，讓人遺憾，這也是兩黨最大的不同。
她說，國民黨永遠將孩子的未來放在第一，並致力照顧弱勢，且希望將「餅」做大，讓台灣所有人在繁榮冨庶的生活裡追求夢想。
